В Татарстане школьница впала в кому после падения на заброшенной стройке

В Набережных Челнах 14-летняя школьница впала в кому после падения на заброшенной стройке. Информация об этом появилась в соцсетях, передают progorodchelny.ru.

Инцидент произошел накануне вечером на заброшенной стройке за рынком «Алан». Девочка сорвалась с высоты второго этажа. По словам очевидцев, девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.