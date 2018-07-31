Афиша Казани: бои на «Великом Болгаре», арт-фестиваль и фильм под открытым небом в парке

Портал ProKazan.ru рассказывает, как интересно можно провести свой досуг в Казани и за ее пределами

На этой неделе в будни

Бесплатные кинопоказы в парках

Уличный кинопоказ фильма «Москва слезам не верит»

2 августа в 21:00

Парк «Крылья Советов»

Уличный кинопоказ фильма «Кавказская пленница»

3 августа в 19:30

Сквер им. Аксенова

Благотворительный забег для детей

Дата и время: 3 августа

Место: Кремлевская набережная

К участию приглашаются бегуны от 0 до 12 лет. Дистанция — от 500 до 1000 метров. Самые маленькие могут «бежать» на руках у родителей и держать их за руку. Все регистрационные взносы будут направлены на поддержку плавательных групп для детей с синдромом Дауна в шести регионах страны. Сумма пожертвования остается на ваше усмотрение. Каждый участник забега получит:стартовый номер, фирменную футболку, медаль и подарки.

На этой неделе в выходные

Арт-фестиваль

Дата и время: 4 августа, с 11.00 до 21.00

Место проведения: Горкинско-ометьевский лес

Вход свободный

Гостей ждет арт-площадка (интерактивная живопись и музей инсталляций), творческие мастер-классы для детей и взрослых, хендмейд-маркет, сцена с авторской музыкой, перформансами, театральными постановками и танцами, летний фуд-корт. В лектории выступят: казанские поэты Айрат Бик-Булатов и Анна Русс, искусствоведы Юлиана Ермолаева и Михаил Яо, заслуженный художник РТ Альфрид Шаймарданов и другие.

На следующей неделе

Развлечения в парках

Уличный кинопоказ фильма «Я шагаю по Москве»

9 августа — Парк «Крылья Советов»

Экскурсия «Парк «Черное озеро» и окрестности»

9 августа в 18:00 — парк «Черное озеро»

Своп-вечеринка «Модно меняться»

10 августа в 18:00 — CUBE в Горкинско-Ометьевском лесу

Фестиваль «Игры нашего двора»

11 августа в 14:00 — Горкинско-Ометьевский лес

«Дружба маркет»

11 августа в 12:00 — парк «Калейдоскоп»

Праздник «Рожай, Казань!»

12 августа в 10:00 — парк Горького

Фестиваль «Великий Болгар»

Дата: 11-12 августа

Отъезд автобусов с Центрального стадиона Казани 11 августа в 8.00 (850 рублей туда-обратно)

Стоимость входного билета: 200 руб. взрослый и 100 руб. детский, до 6 лет - бесплатно

На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты. Также здесь будут мастер-классы, фаер-шоу, ярмарки.

Подробнее здесь - prokazan.ru/news/view/127390