Афиша Казани: бои на «Великом Болгаре», арт-фестиваль и фильм под открытым небом в парке

На этой неделе в будни
Бесплатные кинопоказы в парках
Уличный кинопоказ фильма «Москва слезам не верит»
2 августа в 21:00
Парк «Крылья Советов»
Уличный кинопоказ фильма «Кавказская пленница»
3 августа в 19:30
Сквер им. Аксенова
Благотворительный забег для детей
Дата и время: 3 августа
Место: Кремлевская набережная
К участию приглашаются бегуны от 0 до 12 лет. Дистанция — от 500 до 1000 метров. Самые маленькие могут «бежать» на руках у родителей и держать их за руку. Все регистрационные взносы будут направлены на поддержку плавательных групп для детей с синдромом Дауна в шести регионах страны. Сумма пожертвования остается на ваше усмотрение. Каждый участник забега получит:стартовый номер, фирменную футболку, медаль и подарки.
На этой неделе в выходные
Арт-фестиваль
Дата и время: 4 августа, с 11.00 до 21.00
Место проведения: Горкинско-ометьевский лес
Вход свободный
Гостей ждет арт-площадка (интерактивная живопись и музей инсталляций), творческие мастер-классы для детей и взрослых, хендмейд-маркет, сцена с авторской музыкой, перформансами, театральными постановками и танцами, летний фуд-корт. В лектории выступят: казанские поэты Айрат Бик-Булатов и Анна Русс, искусствоведы Юлиана Ермолаева и Михаил Яо, заслуженный художник РТ Альфрид Шаймарданов и другие.
На следующей неделе
Развлечения в парках
Уличный кинопоказ фильма «Я шагаю по Москве»
9 августа — Парк «Крылья Советов»
Экскурсия «Парк «Черное озеро» и окрестности»
9 августа в 18:00 — парк «Черное озеро»
Своп-вечеринка «Модно меняться»
10 августа в 18:00 — CUBE в Горкинско-Ометьевском лесу
Фестиваль «Игры нашего двора»
11 августа в 14:00 — Горкинско-Ометьевский лес
«Дружба маркет»
11 августа в 12:00 — парк «Калейдоскоп»
Праздник «Рожай, Казань!»
12 августа в 10:00 — парк Горького
Фестиваль «Великий Болгар»
Дата: 11-12 августа
Отъезд автобусов с Центрального стадиона Казани 11 августа в 8.00 (850 рублей туда-обратно)
Стоимость входного билета: 200 руб. взрослый и 100 руб. детский, до 6 лет - бесплатно
На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты. Также здесь будут мастер-классы, фаер-шоу, ярмарки.
Подробнее здесь - prokazan.ru/news/view/127390