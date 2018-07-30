В РТ начали судить водителя «скорой», который попал в ДТП во время перевозки больного

В Бугульме начали судить водителя скорой помощи Рената Хайбуллина, который попал в ДТП во время перевозки умирающего пациента.

Напомним, авария произошла еще в декабре 2016 года. В «скорую», перевозившую пациента, на пересечении улиц Гафиатуллина и Красноармейская, врезалась иномарка, которая ехала на зеленый сигнал светофора. Всего в столкновении пострадало четыре человека, в том числе пешеход, находившийся рядом с ДТП.

Отмечается, что в течение года подсудимый проходил в качестве свидетеля. Однако несмотря на то, что машины экстренных служб должны всегда пропускать, виновником в ДТП в итоге признали Хайбуллина, так как при проезде перекрестка он не убедился в том, что ему уступают дорогу.

Водитель же иномарки настаивает на своей невиновности. По его словам, он двигался на зеленый, по сторонам смотреть не обязан.