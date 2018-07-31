Как живут в неволе дикие животные: 5 зоопарков мира, которые объективно лучше казанского

В каких условиях должны содержаться животные и почему современный казанский зоопарк напоминает концлагерь

История возникновения зоопарков насчитывает несколько тысяч лет: еще во времена Древнего Египта содержались зверинцы при дворе фараона и богатых вельмож. В том виде, в котором они существуют сейчас, зоопарки появились в 19 веке в крупных европейских городах, в том числе Москве и Казани.

Несмотря на то, что работники зоопарков постоянно заботятся о животных, легкой их жизнь назвать нельзя. У льва или тигра в заточении в среднем в 18 000 раз меньше места, чем в диких условиях, у белых медведей того хуже – в миллион раз. Африканские слоны живут также в три раза дольше в дикой природе, чем в плену, и 40 процентов львят умирают в зоопарках.

Зоопарки приучают людей к мысли, что животных можно насильно оторвать от естественной среды обитания, заточить в плен в тесные клетки, где они страдают от скуки и одиночества. Это не громкие слова, посмотрите, как мучается от жары белый медведь в крошечной клетке казанского зоопарка.

Существует ли альтернатива зоопаркам, в которых к животным относятся не как к заключенным? ProKazan.ru публикует подборку 5 лучших зоопарков мира, где животные чувствуют себя как дома, а люди - их гости. Надеемся, что новый зоопарк, который строится в Казани, будет приближен к этим условиям.

Зоологический парк Израиля в Рамат-Гане

Расположен на площади в 100 гектаров. Сафари был основан в 1974 году в Тель-Авиве, а в 1981 году в центре Рамат-Ганского парка оборудовали новый более современный зоопарк, в который впоследствии были переселены все животные из закрывшегося зоопарка в Тель-Авиве. Сафари является центром размножения в неволе ряда редких и исчезающих видов; он участвует во многих международных проектах по защите и возвращению животных в их привычную среду обитания.

В полностью воссозданной среде обитания африканской саванны животные свободно передвигаются по территории небольшими стадами.

Экскурсии проходят на электро-автомобиле, напоминающем поезд; в интересных местах делают остановки. Для тех, у кого есть собственный автомобиль, возможно самостоятельно совершить путешествие по территории парка.

Зоопарк Сингапура

Главный принцип этого зоопарка — демонстрировать животных в естественной среде. Никаких клеток и закрытых вольеров: на территории в 28 гектаров разместились многочисленные искусственно созданные рвы, каньоны, леса, долины и предгорья. От посетителей животных отделяет стекло – надежно и совершенно не мешает наблюдать за жизнью обитателей. А еще в этом зоопарке можно поучаствовать в ночном сафари (именно в Сингапуре был создан первый в мире ночной зоопарк).

В зоопарке содержатся 315 видов животных, из которых около 16 % находятся под угрозой исчезновения.

Дублинский зоопарк (Ирландия)

Самый большой в Ирландии зоопарк зарегистрирован как благотворительная организация — средства от посещения идут на программы по сохранению редких видов. Зоопарк сотрудничает с организацией Snow Leopard Trust, созданной для охраны и изучения снежных барсов, выделяет средства на защиту снежных барсов в Монголии, Индии и Пакистане.

На первой версии известной эмблемы кинокомпании «Metro-Goldwyn-Mayer» в 1917-1928 годах был изображен лев по кличке Slats, содержавшийся в Дублинском зоопарке.

Зоопарк и аквариум Аль-Айна (ОАЭ)

Один из самых больших зоопарков Ближнего Востока, выделяющийся своими размерами и разнообразием обитателей – диких животных со всего света (1500 видов). Здесь можно понаблюдать за редкими животными в условиях, приближенных к их привычной среде.

Открылся зоопарк в 1969 году и постепенно разросся до огромных размеров. Половина площади приходится на сафари-парк, где львы и другие звери живут в условиях дикой пустыни. Кроме того, для кошачьих есть отдельная зона с искусственным водоемом и скалами.

Зоопарк может похвастаться громадным аквариумом, в котором обитают сотни видов морских животных со всего мира. Известен он и своими научными исследованиями по программе разведения диких животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Зоопарк Сан-Диего (Калифорния, США)

Один из самых крупных и прогрессивных зоопарков мира, располагающийся на территории около 100 акров (40 га), в котором содержится более 3700 особей 650 видов и подвидов животных.

В мультфильме «Мадагаскар» звери-путешественники приняли тропический остров именно за зоопарк Сан-Диего. И это не случайно, так как для зверей в этом зоопарке создаются просто идеальные условия. Так, например, чтобы кормить больших панд, на территории выращивается 40 видов бамбука, а сумчатым коалам предлагаются на выбор 18 сортов эвкалипта.