В Татарстане слесарь напугал двух девочек развратными действиями

В Набережных Челнах задержали 31-летнего местного жителя. Он подозревается в развратных действиях в отношении двух девочек 9 и 15 лет, пишут «Челнинские известия».

Инцидент произошел накануне вечером в подъезде дома 51-го комплекса.

- Мужчина встретил девочек на лестничной площадке. Напуганные школьницы рассказали об этом родителям, которые написали заявление в полицию, - говорится в сообщении.

Сообщается, что по горячим следам был задержан слесарь одного из предприятий города. В настоящее время по данному факту проводится проверка.