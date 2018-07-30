Комфортное жильё из бруса от «Мастерков»

Последние несколько лет в России всё чаще при строительстве жилых домов и коттеджей собственники будущего жилья выбирают строительство домов под ключ из бруса. Это наиболее дешёвый вариант жилья, комфортный и экологичный. Давайте разберёмся, какие существуют проекты домов и как в огромном разнообразии выбрать проекты домов из бруса, в которых в дальнейшем комфортно будет жить.

Дома из бруса имеют много положительных характеристик:

всё чаще привлекают своей дешевизной, по сравнению с другим жильём;

экологичны;

безопасные и гипоаллергенные для проживания в них детей;

надёжны;

они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами;

красивый внешний вид;

данный материал устойчив к перепадам температур;

устойчивы к воздействию влаги;

при проектировании и строительстве возможны безграничные архитектурные возможности и пожелания клиента;

отсутствие деформации в течение всего срока эксплуатации;

не нужно при строительстве возводить мощный фундамент, что значительно удешевляет затраты на него;

возможность построить быстро как одноэтажный коттедж для проживания только летом или для постоянного проживания, так и двух - трёхэтажный особняк по индивидуальному чертежу удовлетворит любого привередливого клиента.

ООО «Мастерков» предлагает следующие виды проектов:

типовые проекты для строительства домов из бруса;

выполненные проекты по индивидуальному чертежу.

Любые варианты перед постройкой обсуждаются с заказчиком, составляется проект и смета затрат. Существуют дома из клееного бруса и из профилированного. Дома из профилированного бруса на 40 – 50 % дешевле при строительстве, чем из клееного бруса. И тот, и другой очень популярны сегодня среди любителей деревянных построек.

Наша компания поможет вам выполнить качественно, и в максимально сжаты сроки строительство домов под ключ из бруса. При этом будут учтены все ваши пожелания и возможности. Наши лучшие специалисты проконсультируют вас, помогут выбрать материал, наиболее подходящий для комфортного проживания в будущем жилище. У нас существует большой опыт работ в этой отрасли и огромный выбор разнообразных проектов из этого материала. Мы предоставляем год гарантии на устранение дефектов.

Подводя итоги, хочется сказать, что деревянные дома из бруса не только популярны, дёшевы и экологичны, но и гипоаллергенные. И это является неоспоримым достоинством их!

Деревянные дома под ключ от «Мастреков» http://www.masterkoff.com