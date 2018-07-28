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В стрибол играют и хирурги, и банкиры.
Увы. В этом году национальный финал прошел без казанской команды «Банкиры», которая выиграла региональный отборочный этап, оставив позади 31 соперника. Как выяснилось, дорога до Кубани казанским стритболистам оказалась не по карману.
В итоге в Краснодар отправились 7 сборных - из Ростова-на-Дону, Воронежа, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и Петербурга. Восьмая команда - из Краснодара - ждала соперников уже на месте.
В турнире Red Bull Reign - 2018 приняли участие, как профессиональные баскетболисты, которые решили попробовать себя в стритболе, так и любители. Среди участников, например, можно было встретить игрока, который 12 лет играл в баскетбол, совмещая игру с работой... хирурга.
Другой спортсмен зарабатывает на жизнь продажей строительных материалов.
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32 игрока и 32 градуса в тени.
Национальный финал стритбольного турнира 3х3 Red Bull Reign прошел на театральной площади Краснодара. Огромный термометр на одной из высоток в центре показывал температуру воздуха +32 градуса. И это в тени!
Главной «фишкой» соревнований стал новый формат: здесь важно было не побеждать в отдельных играх, а набирать максимальное количество очков. И если участники быстро разобрались в правилах, то болельщикам на трибунах было непонятно, почему их команда, выиграв несколько 8-минутных схваток, так и не добралась до финала.
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Разлетевшийся паркет
и порванные кроссовки
В борьбе за поездку в США стритболисты сносили все на своем пути. Под их ногами разлетался паркет на площадке, фотографы чудом уворачивались от летящих в них мячей, а кроссовки от напряженной игры рвались так часто, что две катушки скотча для быстрого «ремонта" иссякли задолго до полуфинальных игр.
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Несладко приходилось и соперникам на площадке: в паре случаев пришлось даже обратиться к помощи врачей. К счастью, обошлось без серьезных травм.