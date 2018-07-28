В стрибол играют и хирурги, и банкиры.



В итоге в Краснодар отправились 7 сборных - из Ростова-на-Дону, Воронежа, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и Петербурга. Восьмая команда - из Краснодара - ждала соперников уже на месте.



В турнире Red Bull Reign - 2018 приняли участие, как профессиональные баскетболисты, которые решили попробовать себя в стритболе, так и любители. Среди участников, например, можно было встретить игрока, который 12 лет играл в баскетбол, совмещая игру с работой... хирурга.



Другой спортсмен зарабатывает на жизнь продажей строительных материалов. Увы. В этом году национальный финал прошел без казанской команды «Банкиры», которая выиграла региональный отборочный этап, оставив позади 31 соперника . Как выяснилось, дорога до Кубани казанским стритболистам оказалась не по карману.В итоге в Краснодар отправились 7 сборных - из Ростова-на-Дону, Воронежа, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и Петербурга. Восьмая команда - из Краснодара - ждала соперников уже на месте.В турнире Red Bull Reign - 2018 приняли участие, как профессиональные баскетболисты, которые решили попробовать себя в стритболе, так и любители. Среди участников, например, можно было встретить игрока, который 12 лет играл в баскетбол, совмещая игру с работой... хирурга.Другой спортсмен зарабатывает на жизнь продажей строительных материалов.