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Рамиль бикмуллин
Red Bull Reign - 2018
Фоторепортаж с национального турнира по стритболу
В минувшие выходные в Краснодаре состоялся национальный турнир по уличному баскетболу - Red Bull Reign.

Корреспондент портала ProKazan.ru оказался здесь единственным журналистом из Татарстана и своими глазами понаблюдал за соревнованиями, которые в 2020 году будут включены в программу летней Олимпиады.
ВRed Bull Reign — это гигантский стритбольный турнир, проходящий в 19 странах. Соревнования проводятся по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится 8 минут с ограничением в 21 очко. В следующий раунд проходит тот, кто забросил в кольца соперников наибольшее количество очков по сумме всех встреч. Международный финал проходит в США.
В стрибол играют и хирурги, и банкиры.
Увы. В этом году национальный финал прошел без казанской команды «Банкиры», которая выиграла региональный отборочный этап, оставив позади 31 соперника. Как выяснилось, дорога до Кубани казанским стритболистам оказалась не по карману.

В итоге в Краснодар отправились 7 сборных - из Ростова-на-Дону, Воронежа, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и Петербурга. Восьмая команда - из Краснодара - ждала соперников уже на месте.

В турнире Red Bull Reign - 2018 приняли участие, как профессиональные баскетболисты, которые решили попробовать себя в стритболе, так и любители. Среди участников, например, можно было встретить игрока, который 12 лет играл в баскетбол, совмещая игру с работой... хирурга.

Другой спортсмен зарабатывает на жизнь продажей строительных материалов.
Итоговую сетку составили 8 команд:

Пирамида (Краснодар);
BIG GUNZ (Пермь);
Буэна Суэрта (Ростов-на-Дону);
Юго Запад (Новосибирск);
Роснефть (Москва);
НОД (Воронеж);
VIOTRANS (Екатеринбург);
Leningrad (Санкт-Петербург); .
32 игрока и 32 градуса в тени.
Национальный финал стритбольного турнира 3х3 Red Bull Reign прошел на театральной площади Краснодара. Огромный термометр на одной из высоток в центре показывал температуру воздуха +32 градуса. И это в тени!

Главной «фишкой» соревнований стал новый формат: здесь важно было не побеждать в отдельных играх, а набирать максимальное количество очков. И если участники быстро разобрались в правилах, то болельщикам на трибунах было непонятно, почему их команда, выиграв несколько 8-минутных схваток, так и не добралась до финала.
Разлетевшийся паркет
и порванные кроссовки
В борьбе за поездку в США стритболисты сносили все на своем пути. Под их ногами разлетался паркет на площадке, фотографы чудом уворачивались от летящих в них мячей, а кроссовки от напряженной игры рвались так часто, что две катушки скотча для быстрого «ремонта" иссякли задолго до полуфинальных игр.
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Несладко приходилось и соперникам на площадке: в паре случаев пришлось даже обратиться к помощи врачей. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Что творилось за кадрами трансляции

Red Bull вел трансляцию турнира в прямом эфире. Но самое интересное творилось в зоне отдыха спортсменов. Кто-то из спортсменов фотографировался с местным талисманом - черной кошкой (в женском костюме находился парень), кто-то ел салатики, пытаясь восполнить свои силы.

Участники команд, вылетевших с турнира, спорили с судьями, доказывая, что их соперники вели себя пассивно на паркете, но те стояли на своем: нарушений правил не было и игроки просто устали.
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Организаторы турнира видели в числе фаворитов три команды: «Пирамиду» из Краснодара, «Ленинград» из Санкт-Петербурга и «Роснефть» из Москвы. Но «мистер 222 сантиметра» - Николай Рогожкин из екатеринбургской VIOTRANS - не оставил им шансов.
Николай Рогожкин - самый высокий баскетболист на турнире. Его рост - 2 метра 22 сантиметра. Впрочем, запомнился он зрителям не только своим росту, но и дружескими подколками со стороны ведущего.
Национальный турнир Red Bull Reign - 2018
в Краснодаре выиграла команда
VIOTRANS из Екатеринбурга.
14 сентября Николай Рогожкин вместе с Сергеем Войновым, Вячеславом Заботиным и Сергеем Вяткиным представят Россию в борьбе сильнейших стритболистов мира на легендарной площадке Barry Farms.