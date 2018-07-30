В Роспотребнадзоре РТ рассказали, как правильно выбрать арбуз и не попасть в реанимацию

Специалисты напомнили, что не рекомендуется приобретать продукцию в неорганизованных местах торговли и продукты без документов, удостоверяющих их качество и безопасность

В связи с началом продаж бахчевых культур в Роспотребнадзоре по РТ рассказали, как правильно выбирать арбузы и дыни. Прежде всего, в ведомстве рекомендуют покупать бахчевые только в специальных торговых точках.

- Продажа бахчевых вдоль дорог запрещена. Такие арбузы и дыни не проходят необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, они могут впитать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, - отметили в ведомстве.

Точка продажи

На санкционированных торговых точках у продавцов при наличии должен быть полный пакет документов, подтверждающие качество и безопасность бахчевых культур. У самого продавца должна быть медицинская книжка, а также информация о юридическом лице, реализующем арбузы.

Важно, чтобы место торговли было огорожено и находилось под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Внешние признаки качества арбуза

Хороший арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. Кстати, при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Специалисты также советуют выбирать ягоду среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

Дыни выбирают по тем же правилам, но есть небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. И самое главное — от дыни должен исходить аромат.