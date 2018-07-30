Наверх
«Мы взорвемся, к черту!». В жилом доме в Казани 47 раз утекал газ, но это не важно?
10:00, сегодня8
В Казани на благоустройство парков и скверов потратят более 560 млн рублей
11:19, сегодня4
В Татарстане объявили в розыск свыше 800 должников по алиментам
11:11, сегодня3
Шесть ситуаций, когда интернет может вас выручить
11:00, сегодня
Обувная сеть выжала все скидки: цены упали до 50%, а третий товар стал бесплатным
В Казани массово проверяют городские и междугородние автобусы
10:57, сегодня2
В Роспотребнадзоре РТ рассказали, как правильно выбрать арбуз и не попасть в реанимацию
10:30, сегодня3
Родственные связи: семейный тариф от "Билайн"
10:04, сегодня2
В Казани мать-одиночка стала наркокурьером, чтобы выплатить ипотеку
09:59, сегодня11
В Челнах насмерть сбили студента. Он вышел на вечернюю пробежку
09:44, сегодня9
Тест ProKazan.ru: Узнайте, какой казанский коттеджный поселок вам подойдет
09:00, сегодня3
Из Казани планируют открыть прямые рейсы в Лондон, Париж и Пекин
08:58, сегодня9
В Татарстане планируют построить этнодеревню для мусульман
08:29, сегодня22
В Челнах на набережной произошла драка со стрельбой: есть пострадавшие
07:57, сегодня13
Рыцарские сражения и массовые бои: все о фестивале средневекового боя «Великий Болгар»
07:30, сегодня5
Бабушка из Казани стала звездой соцсетей после ЧМ-2018
07:00, сегодня18
Сегодня в Казани будет без осадков и +26 градусов
06:21, сегодня1
Под Казанью пенсионер на Toyota Land Cruiser насмерть сбил велосипедиста
21:18, 30.07.201829
В Бугульме двое парней разгромили обновленный парк
18:08, 30.07.201833
В "Рубине" решили окончательно снять футболку Карадениза из-под крыши "Казань Арены"
17:38, 30.07.20189
"Вода доставала до шеи": в Татарстане двое оказались в плену в полузатопленном авто
16:55, 30.07.20187
Лучшее пиво и спившийся сын Сталина: 10 фактов о Казани, которые вы, возможно, не знали
16:45, 30.07.201853
В Казани почти на месяц закроют проезжую часть по улице 8 Марта
16:24, 30.07.20182
В Татарстане почти 70 процентов родителей выбрали татарский язык в качестве родного
15:59, 30.07.201890
Завтра в Казани ожидается +26 градусов
15:49, 30.07.20182
Что нужно знать, если строить дом самостоятельно?
15:24, 30.07.20189
В Казани два школьника не смогли сдать ЕГЭ по русскому языку
15:22, 30.07.201816
На озере Лебяжье задержали водителя, гонявшего пьяным на квадроцикле
14:57, 30.07.20188
Под Казанью 13-летний школьник лишился ноги, попав под поезд
14:28, 30.07.201814
В Казани осудили мужчину, который по очереди надругался над девочками в гостинице
14:27, 30.07.201812
Казанцев просят не купаться на одном из пляжей в Казани
14:01, 30.07.201813
В Казани ищут нового главу Дирекции парков и скверов
13:45, 30.07.201835
Минобороны ужесточит порядок военного обучения в гражданских вузах
13:09, 30.07.20188
Роскошь, доступная всем: как за 13 лет изменился ресторан "Катык"
13:09, 30.07.201818
Yota запустила простой конструктор для планшета
13:05, 30.07.20181
Директор казанского цирка покидает свой пост
12:13, 30.07.20189
В Казани осудили сутенера, который выбросил в озеро убитую девушку, замотав ее в скотч
11:59, 30.07.201818
Известный певец татаро-башкирской эстрады Элвин Грей устроил стрельбу и опубликовал видео
11:47, 30.07.201833
Из Казани вновь запустят рейсы в Калининград
11:23, 30.07.20182
Стало известно, когда откроют обновленную трассу Челны-Казань
10:49, 30.07.201810
В Татарстане в ДТП погибли байкер с девушкой
10:41, 30.07.201818
ВТБ Пенсионный фонд: количество взносов на негосударственную пенсию увеличилось в два раза
10:13, 30.07.20183
В Татарстане 36-летний мужчина в гостях изнасиловал пенсионерку
10:01, 30.07.201825
Идея для выходных: тот самый отель из инстаграма, скалы и пещеры в Камском Устье
10:00, 30.07.2018
Что делать казанским родителям, если "ребенку почти 2 года, а он так и не говорит мама"
09:46, 30.07.20184
Главный тренер «Рубина» досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Краснодаром»
09:37, 30.07.20189
В Казани временно закроют движение по улице Дубравная
09:17, 30.07.20185
Впервые в Казани: выставка продукции международной компании прямых продаж QNET
09:00, 30.07.20185
Кредиторы экс-главы «Татфондбанка» требуют расторгнуть его брачный договор с женой
08:56, 30.07.201828
В Набережных Челнах мужчине в ДТП оторвало ногу: водитель скрылся
08:32, 30.07.201811
В Казани мужчина спас 2-летнего ребенка от падения: в Сети появилось видео
08:06, 30.07.20188
В Казани ожидается +25 градусов
06:46, 30.07.20181
"Рубин" обыграл "Краснодар" в первом матче нового сезона премьер-лиги
21:14, 29.07.201810
В Татарстане "Лада" столкнулась с грузовиком: один человек погиб и трое ранены
18:10, 29.07.201814
Под Казанью утонул преподаватель КХТИ
17:04, 29.07.201815
Под Казанью переводчица на Opel насмерть сбила пенсионерку на переходе
15:30, 29.07.201816
На пляже у моста Миллениум казанцы сняли на видео откровенную пару
12:29, 29.07.201840
Казанец, угрожая сжечь волосы матери своей подруги, ограбил ее и сбежал
11:19, 29.07.201822
В Казани начали расклеивать памятки по раздельному сбору мусора. Пока это не помогает
10:59, 29.07.201860
Около Центра семьи "Казан" утонул 8-летний мальчик
10:16, 29.07.201828
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Роспотребнадзоре РТ рассказали, как правильно выбрать арбуз и не попасть в реанимацию

В Роспотребнадзоре РТ рассказали, как правильно выбрать арбуз и не попасть в реанимацию
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
Специалисты напомнили, что не рекомендуется приобретать продукцию в неорганизованных местах торговли и продукты без документов, удостоверяющих их качество и безопасность

В связи с началом продаж бахчевых культур в Роспотребнадзоре по РТ рассказали, как правильно выбирать арбузы и дыни. Прежде всего, в ведомстве рекомендуют покупать бахчевые только в специальных торговых точках.

- Продажа бахчевых вдоль дорог запрещена. Такие арбузы и дыни не проходят необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, они могут впитать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, - отметили в ведомстве.

Точка продажи

На санкционированных торговых точках у продавцов при наличии должен быть полный пакет документов, подтверждающие качество и безопасность бахчевых культур. У самого продавца должна быть медицинская книжка, а также информация о юридическом лице, реализующем арбузы.

Важно, чтобы место торговли было огорожено и находилось под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Внешние признаки качества арбуза

Хороший арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. Кстати, при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Специалисты также советуют выбирать ягоду среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

Дыни выбирают по тем же правилам, но есть небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. И самое главное — от дыни должен исходить аромат. 

Элина Валеева, 31.07.2018, 10:30
Тэги: Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Ага31 июля 2018, 10:46
Бардак в стране полный. Не могут организовать правильную торговлю. Нащальники заняты безнаказанным самообогащением, про государственное дела вообще забыли. А СМИ занимаются советами, как купить арбуз. Страна непуганых идиотов.
1
3
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор31 июля 2018, 10:53
Ну что господа, даждались! Уже трёх человек, за участие, в митинге уволили. Репрессии в чистом виде пошли, несмотря, что митинг согласован.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин31 июля 2018, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Бардак в стране полный. Не могут организовать правильную торговлю. Нащальники заняты безнаказанным самообогащением, про государственное дела вообще забыли. А СМИ занимаются советами, как купить арбуз. Страна непуганых идиотов.
Развернуть
По Вашему СМИ только политику должны опубликовывать????
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru