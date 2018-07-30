В Казани мать-одиночка стала наркокурьером, чтобы выплатить ипотеку

В Казани мать-одиночка Алина Голубева решила стать наркокурьером при помощи мессенджера Telegram, чтобы выплатить ипотеку, но попалась уже на своей первой закладке, накануне в Московском суде города стартовал суд. Об этом сообщает "Татар Информ".

Дочери подсудимой 5 лет, жительница Казани решила заработать при помощи наркотиков весной этого года. Информацию о "закладках" она получила через Telegram, в первый раз ей не удалось найти закладку, несмотря на полученные геоданные.

Во второй раз, 18 мая, она нашла закладку, в которой был почти килограмм наркотиков и психотропных веществ: амфетамин, н-метаморфин и других. Но во время перевозки у нее сломался автомобиль посередине дороги, приехавшие сотрудники ГИБДД задержали женщину, обнаружив подозрительные свертки и газовый пистолет, при этом задержанная находилась в неадекватном состоянии.

В суде мать-одиночка начала менять показания, рассказав, что работает индивидуальным предпринимателем и занимается междугородними перевозками. Пистолет приобрела для защиты от тех, кто за ней якобы следит, а после этого в ее машине стали появляться странные свертки, а в квартире - скрытая видеокамера и "жучки".

После этого рассказа гособвинитель и судья долго пытались выяснить, какие из ее слов являются правдивыми. В результате женщина признала вину и рассказала, как нашла объявление о вакансии наркокурьера и искала "закладки".

Следующее заседание суда состоится 13 августа, подсудимой грозит до 20 лет лишения свободы.