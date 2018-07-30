В Челнах насмерть сбили студента. Он вышел на вечернюю пробежку

В Набережных Челнах насмерть сбили студента. ДТП произошло сегодня ночью на пересечении проспектов Сююмбике — Автозаводский. Информация об этом появилась в соцсетях.

По словам очевидцев, молодой человек вышел на вечернюю пробежку.

- Парню было всего 22 года...Водитель «Шкоды» на скорости влетел на него, - написали очевидцы.