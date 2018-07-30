Из Казани планируют открыть прямые рейсы в Лондон, Париж и Пекин

Международный аэропорт «Казань» планирует открыть прямые рейсы в Лондон, Париж, Берлин, Милан, Мюнхен, Тель-Авив и другие города. Об этом сообщила директор по стратегическому развитию казанского аэропорта Вероника Акташева.

По ее словам, эти направления являются наиболее востребованными у трансферных пассажиров.

Также могут появиться прямые рейсы в Пекин и Тегеран.

- Внутри России мы планируем открыть рейсы в Астрахань, Челябинск, Иркутск, Красноярск, Грозный, Мурманск, - добавила Акташева.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что из Казани вновь открываются авиарейсы в Калининград.