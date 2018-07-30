В Татарстане планируют построить этнодеревню для мусульман. Духовное управление мусульман РТ (ДУМ РТ) уже начинает прием заявок от тех, кто желает поселиться в мусульманской деревне с халяльным образом жизни. Об этом сообщил заместитель муфтия РТ Мансур Джалялетдин.

- Сейчас рассматривается вопрос о выделении земли в Лаишевском и Пестречинском районах республики. Там мы планируем построить жилые комплексы, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Мансура Джалялетдинова.

Отмечается, что главным условием для проживания в такой деревне будет исполнение всех предписаний шариата и отказ от передачи своей недвижимости в аренду.

Также в этнодеревне хотят построить мечеть и медресе.