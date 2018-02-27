В «Рубине» решили окончательно снять футболку Карадениза из-под крыши «Казань Арены»

"Рубин" принял решение убрать футболку турецкого полузащитника Гекдениза Карадениза из-под сводов стадиона "Казань Арена", об этом сообщили в пресс-службе клуба, передает ТАСС. Также клуб в принципе откажется от практики размещения памятных футболок игроков клуба под сводами стадиона.

- Эти майки висеть под сводами "Казань Арены" не будут. Позиция клуба такова, что поднятие футболок под своды арены - это больше хоккейная тема, а не футбольная. Ситуация с майкой Карадениза была разовой акцией, приуроченной к его чествованию, чтобы отдать дань легенде клуба, - отметили в клубе.

При этом сама футболка по-прежнему будет храниться в клубе.

Напомним, Гекдениз Карадениз играл в "Рубине" с 2008 года. За казанцев он провел 299 матчей, был капитаном. Он закончил играть за казанский клуб в минувшем сезоне.