Бабушка из Казани стала звездой соцсетей после ЧМ-2018

Фания Усманова фотографировала болельщиков, а фанаты выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с ней

Пенсионерка из Казани Фания Усманова увлекается фотографией с детства. Начинала, как и все в СССР, с пленочной "Смены-8М". Сейчас снимает на цифровую "мыльницу". Во время прошедшего ЧМ бабушка с фотоаппаратом стала звездой соцсетей - болельщики из разных стран мира чуть ли не в очередь выстраивались, чтобы сфотографироваться с "russian babushka".

Свой возраст Фания Усманова предпочитает не называть.

- Но ста еще нет, - шутит женщина.

Фания-апа не пропустила ни одного казанского матча. Смотреть футбол предпочитала не на стадионе, а на Фестивале болельщиков возле "Чаши". К ней постоянно подходили фанаты из разных стран, но так как английского бабушка не знает, обращалась за помощью к волонтерам.

- Двое парней из Ливана подходят ко мне и один из них спрашивает: "Вы мусульманка? Вы очень похожи на мою маму", - вспоминает Фания Усманова. - Чтобы показать им, что я мусульманка, я начала читать суру из Корана, они присоединились ко мне и вот так мы и наладили контакт.

Россия, пожалуй, единственная страна-участница, за которую Фания-апа болела от начала и до конца матча. Во время других встреч болела за команду, которая проигрывала.

- Мне их так жалко было, они же тоже старались и тренировались.

За время ЧМ-2018 Фания Усманова сделала около тысячи кадров. Сейчас женщина ждет следующее крупное спортивное мероприятие, чтобы пополнить свою коллекцию динамичными снимками с улиц Казани.