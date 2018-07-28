В Казани два школьника не смогли сдать ЕГЭ по русскому языку

В Казани в этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку не смогли сдать два человека, профильную математик — 60 человек, а аттестаты не получили 36 выпускников. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

Отмечается, что экзаменационные показатели по 8 предметам оказались выше прошлогодних.

- В четыре раза увеличилось количество стобалльников по химии, в 2 раза - по русскому языку. 8 выпускников набрали 100 баллов по двум предметам, - рассказал Хидиятов.

Кстати, по профильной математике результаты казанских выпускников выше, чем у выпускников Москвы и Санкт-Петербурга; по русскому языку – выпускников Санкт-Петербурга.

