В Казани осудили мужчину, который по очереди надругался над девочками в гостинице

В Казани сегодня осудили 37-летнего жителя Атнинского района Алмаза Нуриева, который по очереди надругался над 37-летней женщиной и двумя девочками-подростками в гостинице "Кварт", об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РТ.

Напомним, в ночь на 4 ноября 2017 года часть номеров на первом этаже была занята школьниками 12 - 15 лет, прибывшими из разных городов России на соревнования в казанском центре гимнастики, неподалеку от которого и расположена гостиница.

Сначала пьяный мужчина спокойно прошел в холл и пошел дальше по этажам. Он решил навестить знакомую, не найдя женщину, он стал ходить по этажам и заглядывать в незапертые двери номеров.

Он зашел в комнату к 13-летней девочке, после чего залез в постель к школьнице, пригрозил, чтобы та не вздумала кричать, и начал раздевать ее. Однако спортсменка хоть и не кричала, но очень активно отбивалась от насильника. Поэтому тот перешел в соседний номер, где на одной кровати спали две школьницы. Мужчина стащил с постели ту, что была с краю, - 12-летнюю, после чего, угрожая избить, приказал ей молчать, затолкал ребенка в ванную комнату, раздел и начал трогать за интимные места, сам при этом мастурбировал.

Затем он поднялся на второй этаж. Там он нашел очередной незапертый номер, в котором находилась 37-летняя женщина с грудным ребенком. Ее насильник тоже затащил в ванную и изнасиловал. Женщина не кричала, чтобы не разбудить ребенка.

После этого мужчина спокойно покинул гостиницу, его задержали на следующий день.

- В 2014 году Нуриев уже был приговорен к лишению свободы на срок 4 года и 9 месяцев за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Приговором суда Нуриеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили следователи, мужчину признали виновным по статьям "насильственные действия сексуального характера" и изнасилование".