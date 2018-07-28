Минобороны ужесточит порядок военного обучения в гражданских вузах

В России студентам, отчисленным с военных кафедр гражданских вузов, не дадут возможности восстановиться, и им придется идти в армию по призыву. Об этом говорится в новом порядке обучения студентов, разработанном Минобороны, передают "Известия".

Военные кафедры будут преобразованы в военные учебные центры, для поступления в которые нужно будет заключать договор с оборонным ведомством.

В центрах будут готовить не только офицеров, но и сержантов и старшин запаса.

При этом ужесточатся требования к студентам: их могут отчислить не только за неуспеваемость, но и за прогулы и даже за наличие второго гражданства, родственников, проживающих за границей, и недвижимости за рубежом.