Известный певец татаро-башкирской эстрады Элвин Грей устроил стрельбу из травмата

Известный певец татаро-башкирской эстрады Элвин Грей (настоящее имя Радик Юльякшин) устроил стрельбу из травматического пистолета. Таким образом, он поздравил своего друга с рождением сына. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

- Сегодня праздник у ребят, - крикнул певец и несколько раз выстрелил в воздух.

Кстати, многие подписчики Элвина Грея возмутились данным поступком.

- Недопустимо певцу так себя вести, - написали пользователи соцсети.