В Татарстане 36-летний мужчина в гостях изнасиловал пенсионерку

В Набережных Челнах 36-летний мужчина в гостях изнасиловал 68-летнюю женщину, пишут «Челнинские известия».

Сообщается, что женщина пригласила в гости приятеля, накрыла стол. Однако она и предположить не могла, что у мужчины возникнуть такие намерения.

- В отдел полиции с заявлением обратилась женщина. Мужчину удалось задержать по горячим следам. Установлено, что он нигде не работает, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Ему грозит до трех до шести лет лишения свободы.