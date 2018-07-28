Главный тренер «Рубина» досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Краснодаром».

Наставник казанцев пришел на послематчевую пресс-конференцию, где быстро подвел итоги встречи, а затем ушел не дожидаясь вопросов журналистов.

- Удовлетворение от результата и в целом игры есть. Но разное функциональное состояние игроков не позволило нам всю игру играть в нужном темпе. Многие играли через не могу. Это многого стоит, - сказал Бердыев и покинул пресс-конференцию.

Напомним, накануне казанский «Рубин» переиграл «Краснодар» в матче первого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун. У гостей отличился Федор Смолов.