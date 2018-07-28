Кредиторы экс-главы «Татфондбанка» требуют расторгнуть его брачный договор с женой

Иск будет рассмотрен 21 сентября этого года

Одна из компаний-кредиторов, которой экс-глава «Татфондбанка задолжал более 157 млн рублей, потребовал признать брачный договор между Робертом Мусиным и его супругой недействительной сделкой. Соответствующий иск в Арбитражный суд РТ подало ООО «Аида и Д».

Иск будет рассмотрен 21 сентября этого года.

Напомним, ранее Арбитражный суд Татарстана начал процедуру реализации имущества экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Долги Мусина превышают 500 млн рублей.

26 января Роберт Мусин был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.