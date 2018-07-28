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В Казани мужчина спас 2-летнего ребенка от падения: в Сети появилось видео

В Казани мужчина спас 2-летнего ребенка от падения: в Сети появилось видео
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Фото: скриншот видео

В Казани молодой человек спас двухлетнюю девочку, которая вышла на балкон после того, как осталась дома одна, передает телеканал «Рен ТВ».

Сообщается, что ребенок остался в квартире с бабушкой. Когда пожилая женщина вышла на несколько минут из квартиры, чтобы вынести мусор, то дверь захлопнулась и девочка осталась одна в квартире. Испугавшись, ребенок вышел на балкон в поисках взрослых, где были открыты окна.

Очевидцем случившегося стал случайный прохожий. Отмечается, чтобы предотвратить беду, молодой человек залез на второй этаж и таким образом спас ребенка.

Элина Валеева, 30.07.2018, 08:06
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин30 июля 2018, 08:57
Ребенок пытался выпрыгнуть? Или просто ходил по балкону?
Парень молодец, хоть дверь откроет изнутри.
0
4
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Ага30 июля 2018, 09:28
МЧС слабо было вызвать? Да, и на кабель вставать - не безопасно.
1
2
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Горожанин30 июля 2018, 10:18
с ребенком ничего бы не было
1
0
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