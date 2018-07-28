В Казани мужчина спас 2-летнего ребенка от падения: в Сети появилось видео

В Казани молодой человек спас двухлетнюю девочку, которая вышла на балкон после того, как осталась дома одна, передает телеканал «Рен ТВ».

Сообщается, что ребенок остался в квартире с бабушкой. Когда пожилая женщина вышла на несколько минут из квартиры, чтобы вынести мусор, то дверь захлопнулась и девочка осталась одна в квартире. Испугавшись, ребенок вышел на балкон в поисках взрослых, где были открыты окна.

Очевидцем случившегося стал случайный прохожий. Отмечается, чтобы предотвратить беду, молодой человек залез на второй этаж и таким образом спас ребенка.