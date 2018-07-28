На пляже у моста Миллениум казанцы сняли на видео откровенную пару

В Казани на пляже около моста Миллениум накануне, 28 июля, одна из горожанок сняла на видео молодую пару, которые целовались и вели себя весьма откровенно, не обращая внимания на других отдыхающих и детей. Видеозапись появилась в соцсетях.

В какой-то момент, как рассказали очевидцы, парень подтянул девушку к себе и начал расстегивать верхнюю часть купальника, однако остановился, заметив, что их снимают на телефон.

Никто из присутствующих не решился сделать замечание паре, после чего они продолжили целоваться.