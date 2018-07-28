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На пляже у моста Миллениум казанцы сняли на видео откровенную пару

На пляже у моста Миллениум казанцы сняли на видео откровенную пару
16+
Фото: скриншот

В Казани на пляже около моста Миллениум накануне, 28 июля, одна из горожанок сняла на видео молодую пару, которые целовались и вели себя весьма откровенно, не обращая внимания на других отдыхающих и детей. Видеозапись появилась в соцсетях.

В какой-то момент, как рассказали очевидцы, парень подтянул девушку к себе и начал расстегивать верхнюю часть купальника, однако остановился, заметив, что их снимают на телефон.

Никто из присутствующих не решился сделать замечание паре, после чего они продолжили целоваться.

ProKazan.ru, 29.07.2018, 12:29
Тэги: Красота
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Комментарии

ашотик29 июля 2018, 12:18
ита биспридел,никакой личнай жызни,целоваса ни дают людям зависники
11
20
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Горожанин29 июля 2018, 12:18
Одни дебилы это делают , другие - снимают , третьи подают в качестве новостей .
Лучший комментарий
3
105
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Горожанин29 июля 2018, 12:25
В чем новость, что влюбленная парочка целовалась на пляже???
Ну и что?!!!
11
28
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Ага29 июля 2018, 12:32
Это распущенностью называется. Вполне возможно, парочка считает, что ведёт себя адекватно. Пробел восптания.
20
34
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Горожанин29 июля 2018, 12:42
Я видеоролик даже на смотрел, надоело эти гадости смотреть. Самое противное, если дети где-то рядом, и вынуждены увидеть такое непотребство! Оторвать парню причиндалы, а девке по-жопе напинать, чтобы знали, где можно сосаться, а где нет
19
39
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Горожанин29 июля 2018, 13:13
Не сексом же они занимались, а девушка которая это снимала, наверное обычная завистница.
16
20
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Горожанин29 июля 2018, 13:21
сексуальная революция бл*ть, как в 80- х !
3
10
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Горожанин29 июля 2018, 13:35
Извращуги они повсюду!
7
10
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Горожанин29 июля 2018, 13:37
Смотрю - сношаются , пригляделся - ябутся.
3
19
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Ага29 июля 2018, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
Я видеоролик даже на смотрел, надоело эти гадости смотреть. Самое противное, если дети где-то рядом, и вынуждены увидеть такое непотребство! Оторвать парню причиндалы, а девке по-жопе напинать, чтобы знали, где можно сосаться, а где нет
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Кто минусует?
11
7
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Горожанин29 июля 2018, 13:47
Всегда так со своей делаю,плевать хотел на других.Как хочу,так и живу
15
7
Согласны с автором?
Горожанин29 июля 2018, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
Кто минусует?
Развернуть
Извращуги
6
10
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Горожанин29 июля 2018, 14:19
Приматов изловить и отсадить в зоопарк обоих.
5
17
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Горожанин29 июля 2018, 14:21
свиньи
6
11
Согласны с автором?
Ага29 июля 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Всегда так со своей делаю,плевать хотел на других.Как хочу,так и живу
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Ты про свою задницу?
6
7
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Горожанин29 июля 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Не сексом же они занимались, а девушка которая это снимала, наверное обычная завистница.
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У гореоператорши просто давно не было секса.
6
13
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Горожанин29 июля 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
Приматов изловить и отсадить в зоопарк обоих.
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И смотреть за деньги их сношения? Ну нет уж. Лучше забесплатно наблюдать это вопиющее, непотребное поведение.
7
2
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Димон29 июля 2018, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
сексуальная революция бл*ть, как в 80- х !
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Вообще-то секс революция в мире была в конце 60х.
0
2
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Горожанин29 июля 2018, 16:41
сколько людей утонуло надо новых делать а вы мешаете
1
2
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Патамушта Ихтамнету29 июля 2018, 17:03
Современый пара если очень хочится то это как справить нужду.
1
0
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Горожанин29 июля 2018, 17:34
Ничего особенного, просто проявление чувств, оператору просто завидно.
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