На уехавшего из России активиста Рафиса Кашапова возбудили новое дело

В Татарстане в отношении 59-летнего активиста Рафиса Кашапова Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды, об этом сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, подозреваемый до 29 апреля 2018 года разместил на персональной странице одной из социальных сетей текст и изображения, которые возбуждают ненависть и вражду.

В ближайшее время Кашапова могут объявить в международный розыск. Изданию удалось связаться с мужчиной через соцсети, однако тот отметил, что ему «непонятно, за какие материалы возбудили уголовное дело». Несколько часов назад на своей странице в «Фейсбуке» Кашапов написал, что к нему в течение двух дней обращались журналисты по поводу нового дела, но сам он считает, что оно «сфабриковано».

Ранее лидер отделения Татарского общественного центра в Набережных Челнах Рафис Кашапов покинул Россию и уехал на Украину, а после в Лондон.

Напомним, Рафис Кашапов освободился из колонии 27 декабря 2017 года. В 2015 году его приговорили к трем годам за посты в соцсети, в которых он раскритиковал присоединение Крыма и предполагаемую агрессию России на Восточной Украине. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Призывы к сепаратизму, публичные призывы к разжиганию ненависти и вражды по признаку национальности», он стал первым осужденным по этой статье в России.