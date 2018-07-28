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На уехавшего из России активиста Рафиса Кашапова возбудили новое дело

На уехавшего из России активиста Рафиса Кашапова возбудили новое дело
16+
Фото: скриншот

В Татарстане в отношении 59-летнего активиста Рафиса Кашапова Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды, об этом сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, подозреваемый до 29 апреля 2018 года разместил на персональной странице одной из социальных сетей текст и изображения, которые возбуждают ненависть и вражду.

В ближайшее время Кашапова могут объявить в международный розыск. Изданию удалось связаться с мужчиной через соцсети, однако тот отметил, что ему «непонятно, за какие материалы возбудили уголовное дело». Несколько часов назад на своей странице в «Фейсбуке» Кашапов написал, что к нему в течение двух дней обращались журналисты по поводу нового дела, но сам он считает, что оно «сфабриковано».

Ранее лидер отделения Татарского общественного центра в Набережных Челнах Рафис Кашапов покинул Россию и уехал на Украину, а после в Лондон.

Напомним, Рафис Кашапов освободился из колонии 27 декабря 2017 года. В 2015 году его приговорили к трем годам за посты в соцсети, в которых он раскритиковал присоединение Крыма и предполагаемую агрессию России на Восточной Украине. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Призывы к сепаратизму, публичные призывы к разжиганию ненависти и вражды по признаку национальности», он стал первым осужденным по этой статье в России.

 

N. Vildanov, 29.07.2018, 09:59
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин29 июля 2018, 10:22
❗❗❗АКЦИЯ НА МОТОРНЫЕ МАСЛА ❗❗❗
3
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Горожанин29 июля 2018, 10:28
Что за шизик такой, вид у него нездоровый. Ему бы о вечном думать, а он хренью занимается.
8
5
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Горожанин29 июля 2018, 10:50
Провалившийся шпион-террорист-диверсант обычно скрывается на территории - которая его к нам посылала .
6
3
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ашотик29 июля 2018, 11:24
кагда на нацыаналистав из азатлык што в верхний гаре распаложины дела завидут?
3
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Ага29 июля 2018, 11:25
Дела с подобной формулировкой можно возбуждать так же в отношении "удащливой" мрази. Своим воровством они явно не миролюбие "сеят".
0
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Ага29 июля 2018, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
Провалившийся шпион-террорист-диверсант обычно скрывается на территории - которая его к нам посылала .
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А остальные продолжают тут "шабашить", занимая высшие посты.
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