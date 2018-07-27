В Татарстане мужчина утонул на глазах у своей жены

В Набережных Челнах утонул 52-летний мужчина на глазах у своей жены, пишут «Челнинские известия».

Трагедия произошла накануне днем на Каме, женщина сразу вызвала полицейских.

- Причину, почему он не смог выплыть на берег, после вскрытия назовут судмедэксперты, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что за минувшую неделю в Татарстане утонули девять человек. Таким образом, общее количество погибших с начала года достигло 60 человек.