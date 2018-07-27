В Татарстане ожидаются резкое похолодание и дождь

Также синоптики предупредили о сильном ветре

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Так, завтра, 29 июля, на территории республики, в том числе и в Казани ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 22 м/с.

В Казани днем будет без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 21-23 градусов тепла.