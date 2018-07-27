Известный блогер Илья Варламов похвалил дворы в Зеленодольске

По мнению московского блогера, у Татарстана есть чему научиться

Известный российский блогер Илья Варламов, посетивший Зеленодольск, поделился своим впечатлением о городе, отметив благоустройство местных дворов. Об этом он написал в своем новом авторском блоге.

- Когда дело доходит до благоустройства, у нас всегда начинают с центра города. Что-то интересное на окраинах редко встретишь, а тем более невероятным выглядит грамотный подход к благоустройству в обычных дворах, - написал Варламов.

Так, особое внимание блогер уделил обустройству детской площадки, а также площадки для воркаута, использование боксов с растениями вместо ограждений, приобретение уличной мебели у местных производителей во дворах в Зеленодольске.

- Всего было выделено 8 млн рублей. Это очень мало для того, чтобы сделать качественное и крутое общественное пространство, но проектировщики все равно постарались выжать из этих денег максимум, - написал он.

По его мнению, столичным проектировщикам можно было бы многому научиться в Татарстане.

Напомним, ранее Варламов поделился своими впечатлениями о Казани, в первую очередь отметив, что "ни в одном городе России нет такой красоты".