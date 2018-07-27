Экс-глава Тукаевского района признал свою вину и написал явку с повинной

Экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев, которого повторно задержали по новому уголовному делу, признал свою вину и написал явку с повинной.

После повторного задержания Хазеев поменял показания. Как пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники, бывший глава района надеется на «снисхождение» по примеру бывшей главы профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой, которую признали виновной, но освободили в связи с деятельным раскаянием.

- Участки уже возвращаются, лес на них не вырублен, прежних судимостей у Хазеева нет, должности он лишился, - говорится в сообщении.

Напомним, Василя Хазеева подозревают в махинациях с землей. В 2012 году исполком района незаконно выделил в аренду жителям Князевского сельского поселения 11 га лесного фонда.

