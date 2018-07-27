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Экс-глава Тукаевского района признал свою вину и написал явку с повинной

Экс-глава Тукаевского района признал свою вину и написал явку с повинной
16+
Фото: tukai-rt.ru

Экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев, которого повторно задержали по новому уголовному делу, признал свою вину и написал явку с повинной.

После повторного задержания Хазеев поменял показания. Как пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники, бывший глава района надеется на «снисхождение» по примеру бывшей главы профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой, которую признали виновной, но освободили в связи с деятельным раскаянием.

- Участки уже возвращаются, лес на них не вырублен, прежних судимостей у Хазеева нет, должности он лишился, - говорится в сообщении.

Напомним, Василя Хазеева подозревают в махинациях с землей. В 2012 году исполком района незаконно выделил в аренду жителям Князевского сельского поселения 11 га лесного фонда. 
 

Люция Кашапова, 28.07.2018, 13:30
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Стас28 июля 2018, 13:44
Воруй-кайся-воруй! Девиз власти?!
0
8
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ГФорожанин28 июля 2018, 13:46
Ну чтож прощаем, а того слесаря что украл отрезок трубы, на пять лет посадим.
0
5
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Горожанин28 июля 2018, 14:04
....... Скоро дома будешь.......потом повторишься....
0
2
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Горожанин28 июля 2018, 14:11
Вот чинушам-ворюгам повезло - "деятельно раскаялся", и на свободе...8-|
0
8
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Горожанин28 июля 2018, 14:17
верующий ворюга
0
3
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ага28 июля 2018, 14:58
Повесить и простить.
1
2
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Горожанин28 июля 2018, 15:44
Татарстан впереди России всей по количеству крупнейших раскаявшихся воров,не понесших наказания. Сталина на вас нет.
0
7
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Горожанин28 июля 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Водопьянова - маржа воровка!
0
3
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Горожанин28 июля 2018, 17:57
Поняли уж, что создают видимость борьбы с коррупцией! Все задержанные отделались штрафом (частью от наворованного).
0
5
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глас народа28 июля 2018, 17:58
Хитрожопый упырь, чатланин.....
1
0
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Ага28 июля 2018, 18:18
Проявите милосердие - повести этого бедолагу!
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