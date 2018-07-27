На «Казань Арене» откроется бесплатная парковка

На территории стадиона «Казань Арена» в дни домашних матчей «Рубина» будет работать бесплатная парковка. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Парковка рассчитана на 1500 мест.

- Автомобиль можно будет оставить на парковках Р8 и Р9 (заезд с проспекта Ямашева), а также на парковке у дворца водных видов спорта (заезд с улицы Сибгата Хакима), - говорится в сообщении.

Также отдельные парковки предусмотрены для владельцев абонементов.

Напомним, первый матч «Рубина» в сезоне 2018-2019 стартует 29 июля. Казанцы на домашней арене сыграют с «Краснодаром». Начало игры в 19.00.