Прокуратура РТ вызовет на «ковер» представителей, выпустившего футболки с надписью «Марҗа»

Прокуратура Татарстана на следующей недели собирается вызвать на «ковер» представителей казанского бренда «Святая», выпустившего футболки с надписью «марҗа» и «марҗа түгел» (не маржа).

Как пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники, речь может пойти не только о выпущенной продукции. Вопросы возникли и к ряду других изделий этого бренда.

Также прокуратура запросила информацию о количестве проданных футболок.

Напомним, казанский бренд одежды «Святая» выпустил футболки с надписью на татарском «марҗа», что считается презрительным прозвищем на татарском языке русской женщины. В противовес этой же серии на сайте появились футболки с надписью «марҗа түгел» (не маржа). Скандал бурно обсуждается в в татарстанских Telegram-каналах.