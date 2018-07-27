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Власти Татарстана утвердили прожиточный минимум. Он составил 8,8 тыс рублей

Власти Татарстана утвердили прожиточный минимум. Он составил 8,8 тыс рублей
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Фото: ProKazan.ru

Правительство Татарстана утвердило величину прожиточного минимума за второй квартал 2018 года на уровне 8,8 тыс рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Так, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила — 9,3 тыс рублей, для пенсионеров — 7,1 тыс рублей, детей — 8,9 тысрублей.

Напомним, с 1 мая в России вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом. 

Люция Кашапова, 28.07.2018, 09:52
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин28 июля 2018, 09:56
Власти идите на #уй.
0
11
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Ага28 июля 2018, 10:11
У меня столько стоит 2 часа:-D
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2
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Горожанин28 июля 2018, 10:11
Пусть сами живут на эти деньги,история развивается по спирали не завидная судьба отпрысков принимающих данные решение.Ешь ананасы,пряники жуй день твой приходит буржуй.В.Маяковский.......
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13
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Стас28 июля 2018, 10:33
Этот уровень надо для властей установить!!!
0
4
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Горожанин28 июля 2018, 10:45
Что у нас цены подешевели, что-ли. Я чего-то не заметил. Теперь предприниматели спокойно могут официальные зарплаты уменьшить. И налоги в джет тоже уменьшатся.
0
2
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Горожанин28 июля 2018, 10:57
В ответ на комментарий пользователя
Пусть сами живут на эти деньги,история развивается по спирали не завидная судьба отпрысков принимающих данные решение.Ешь ананасы,пряники жуй день твой приходит буржуй.В.Маяковский.......
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На предприятиях типа оборонных градообразующих оклад распредов, кладовщиц, диспетчеров, контролёров равен 8000 рублёв. За рубежом бомжам пособие дают поболее! Ох не любит руководство страны свой народ.
0
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Горожанин28 июля 2018, 10:58
В ответ на комментарий пользователя
Этот уровень надо для властей установить!!!
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Плюс стопятьсот!!!>-(
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Горожанин28 июля 2018, 11:05
Проклятая власть
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Горожанин28 июля 2018, 11:07
Как в блокадном Ленинграде норма пайки
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Горожанин28 июля 2018, 11:16
Если в день то ништяк.
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Горожанин28 июля 2018, 11:20
Видимо , все члены правительства живут на8,8 т руб,раз народ должен жить на эти деньги. Да?
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

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Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 4
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Голосов: 5
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Голосов: 126
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