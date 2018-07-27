В Татарстане мужчина выкинул дочь-инвалида в окно

В Набережных Челнах 68-летний мужчина выкинул 28-летнюю дочь-инвалида в окно. Девушка страдает ДЦП, пишут «Челнинские известия».

Инцидент произошел накануне днем в 56-м комплексе. На помощь пострадавшей пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь.

- Отец, находясь в нетрезвом состоянии, поднял парализованную дочь с кровати и выкинул из окна квартиры, расположенной на первом этаже, - говорится в сообщении.

Девушку доставили в больницу, у нее диагностировали травмы бедра и позвоночника. После осмотра врачей пациентку выписали домой.

Позже выяснилось, что девушка после смерти матери осталась под присмотром отца. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».