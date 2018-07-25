В Казани установили памятник умершей певице Хании Фархи

В день годовщины смерти народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи, в Казани на ее могиле установили памятник, передает «Татар-информ».

В торжественном открытии памятника приняли участие директор Татарской госфилармонии Кадим Нуруллин, артисты татарской эстрады Зухра Шарифуллина, Ильсия Бадрутдинова, Рамиль Миндияр, ИлСаф.

Напомним, Хания Фархи скоропостижно скончалась из-за проблем со здоровьем 27 июля 2017 года. По предварительным данным, у певицы произошел сердечный приступ в 10 часов утра, ее повезли в больницу, однако довезти не успели.

Похоронили Ханию Фархи на Ново-Татарском кладбище.