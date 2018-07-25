В Казани женщина отсудила 10 тыс рублей за отравление при пожаре на бывшем ЖБИ-3

Жительница Казани отсудила 10 тыс рублей за отравление своего ребенка при пожаре на территории бывшего ЖБИ-3. Как сообщили в пресс-службе Московского районного суда, суд удовлетворил лишь частично компенсацию. Истица требовала компенсацию в 500 тыс рублей.

Напомним, пожар в районе бывшего производства ЖБИ-3 произошел 14 мая. По информации МЧС, горели емкости по 25-30 кубометров каждая, в числе которых был ацетон. Местные жители порталу ProKazan.ru рассказали, что пожар начался около 7.30 утра. Все началось с того, что начали вылетать крышки с емкостей с краской.

