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В Татарстане мужчина получил 19 лет колонии за заказное убийство маникюрши

В Татарстане мужчина получил 19 лет колонии за заказное убийство маникюрши
16+
Фото: "Татар-информ"

Сегодня, 27 июля, Верховный суд Казани вынес обвинительный приговор для организаторов заказного убийства в Набережных Челнах.

Как сообщили в пресс-службе суда, за убийство родной сестры, которая работала мастером ногтевого сервиса, мужчина получил 19 лет особого режима в исправительной колонии. Исполнителю преступления дали 20 лет колонии особого режима, а пособнику — 16 лет.

Напомним, один из обвиняемых, желая унаследовать квартиру, принадлежавшую его родной сестре, обратился к своему знакомому с предложением за деньги оказать содействие в убийстве потерпевшей. Тот, в свою очередь, привлек к совершению преступления приятеля, который согласился стать непосредственным исполнителем убийства.

Убийство произошло 12 августа 2017 года. В тот день злоумышленник ворвался с ножом в квартиру женщины, когда та открыла дверь, чтобы вывести собаку на утреннюю прогулку. В ходе завязавшейся борьбы нож сломался, после чего мужчина задушил потерпевшую.

После этого исполнитель получил от организатора 100 тыс рублей, а пособник — 50 тыс рублей.

Элина Валеева, 27.07.2018, 15:56
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

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Горожанин27 июля 2018, 16:16
Убил не человека, а маникюршу?
Лучший комментарий
2
13
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Ол27 июля 2018, 17:12
Мать с отцом вырастили двоих детей что бы помогали в жизни друг другу. Как говорится не без уродов. Отцу надо было в стену кончить. Что б дебил так и остался трафаретом
2
12
Согласны с автором?
ага27 июля 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Мать с отцом вырастили двоих детей что бы помогали в жизни друг другу. Как говорится не без уродов. Отцу надо было в стену кончить. Что б дебил так и остался трафаретом
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можно и не в стену а в нормального человека который точно не забеременеет
0
4
Согласны с автором?
ага27 июля 2018, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
Убил не человека, а маникюршу?
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п*зда не человек
3
1
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
правильно сделал все зло от баб, змеи подколодные только мужчины могут нормально дружить и любить
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Пропаганда гейства?
0
7
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Горожанин27 июля 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
п*зда не человек
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Поэтому тебя и родила
1
1
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Горожанин27 июля 2018, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
Поэтому тебя и родила
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Человека [***]
1
0
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Горожанин27 июля 2018, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
Поэтому тебя и родила
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Человека гoвнo
0
2
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Патамушта Ихтамнету27 июля 2018, 18:28
Безработица порождает преступления.
1
0
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Ага27 июля 2018, 18:30
Сбылась мечта отморозка! На 19 лет "снял аппартаменты" за бесплатно.
0
6
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Ол27 июля 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
можно и не в стену а в нормального человека который точно не забеременеет
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:-D
0
0
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Горожанин27 июля 2018, 20:17
мастер ногтевого сервиса? вы совсем там обкурились?
0
1
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Горожанин27 июля 2018, 21:17
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
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