В Татарстане мужчина получил 19 лет колонии за заказное убийство маникюрши

Сегодня, 27 июля, Верховный суд Казани вынес обвинительный приговор для организаторов заказного убийства в Набережных Челнах.

Как сообщили в пресс-службе суда, за убийство родной сестры, которая работала мастером ногтевого сервиса, мужчина получил 19 лет особого режима в исправительной колонии. Исполнителю преступления дали 20 лет колонии особого режима, а пособнику — 16 лет.

Напомним, один из обвиняемых, желая унаследовать квартиру, принадлежавшую его родной сестре, обратился к своему знакомому с предложением за деньги оказать содействие в убийстве потерпевшей. Тот, в свою очередь, привлек к совершению преступления приятеля, который согласился стать непосредственным исполнителем убийства.

Убийство произошло 12 августа 2017 года. В тот день злоумышленник ворвался с ножом в квартиру женщины, когда та открыла дверь, чтобы вывести собаку на утреннюю прогулку. В ходе завязавшейся борьбы нож сломался, после чего мужчина задушил потерпевшую.

После этого исполнитель получил от организатора 100 тыс рублей, а пособник — 50 тыс рублей.