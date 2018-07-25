СМИ: жители России накопили долгов на 4,4 триллиона рублей

Жители России накопили долгов на 4,4 триллиона рублей. По ним принято судебное решение о взыскании. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФССП.

Отмечается, что больше всего составили банковские задолженности — 1,7 трлн рублей от общей суммы. Также выросли долги за жилищно-коммунальные услуги — до 3,2 млн рублей.

- Средний размер долга снизился на 2,3 тыс. рублей и составил 92,2 тыс. рублей, - говорится в сообщении.

По словам экспертов, большая часть задолженностей по банковским займам сформирована за счет кредитов, которые были выданы в 2014–2015 годах под высокие процентные ставки.

