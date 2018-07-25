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Сегодня в Казани можно будет увидеть самое долгое лунное затмение 21 века

Сегодня в Казани можно будет увидеть самое долгое лунное затмение 21 века
16+
Фото: Pixabay.com
Начало полного теневого затмения произойдет 22.30

Сегодня жители Казани смогут наблюдать самое длинное лунное затмение 21 века. Оно начнется в 23:22, а его общая продолжительность составит 103 минуты. Самым удобным местом для просмотра станет планетарий Казанского федерального университета.

Как рассказали в планетарии, начало частной фазы теневого затмения соответствует 21.24 часам, а выход Луны из тени Земли - 01.19. Начало полного теневого затмения произойдет 22.30, а конец полной теневой фазы в 00.13. Максимальная фаза придется на 23.22.

Находясь в созвездии Козерога, Луна на Казанском небе всю ночь будет невысоко над горизонтом. Поэтому для успешного наблюдения затмения важен открытый с южной и юго-восточной стороны горизонт. Затмение будет видно и невооружённым глазом, и с помощью оптики.

Примечательно, что в этот же день произойдёт великое противостояние Марса, он подойдет близко к Земле, на расстояние менее 60 млн. км, такое событие повторяется примерно раз в 15-17 лет. При этом Марс будет иметь максимальный блеск и угловой размер. Но так как Марс будет наблюдаться на небе прямо под затмившейся Луной, малая высота планеты не позволит рассмотреть на ней много деталей.

Читайте также: материал о 5 неожиданных фактов о самом долгом лунном затмении 21 века.

ProKazan.ru, 27.07.2018, 13:44

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Комментарии

Нечто27 июля 2018, 14:05
Ясно КЭП если не вооруженным глазом будет видно то с оптикой тоже.
0
9
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Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 14:06
Хз, я седня бухну, мне плевать. Завтра такси вызову и на Тинчурина. Там халзан из холодильника куплю, где нить и опохмелюсь. Главное, чтобы Ольга меня утром не закрыла как сегодня. А то ушла, снаружи дверь закрыла, а у меня ключей то нет. Квартира её. пришлось ей обратно возвращаться.
4
11
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Горожанин27 июля 2018, 14:09
Лишь бы пережить оборотней всяких и неадекватов. Которые на луну реагируют...
1
7
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Горожанин27 июля 2018, 14:45
Кровавая луна называется. Берегитесь шовинисты. Буду колдовать:-D
1
2
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:58
На Луне нет серых цветов и оттенков. Все цветные снимки показывают либо коричневый, либо тёмно-коричневый цвет с элементами песочного. Оттенки разные, но только не серые.

http://bolshoyforum.com/wiki/images/7/7e/9653254.jpg
Фото Луны со станции СССР

https://pp.userapi.com/c639629/v639629880/4...SD0o1KZSLMU.jpg
( Лунный грунт привезенный станцией Луна-16 СССР )

https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/12/20/9/...2_371478992.jpg
Фото Луны с Китайской станции.

http://bolshoyforum.com/wiki/images/thumb/...age(11).jpg

Фото Луны и место высадки Аполона 11

А серый грунт на цветных фото возник из-за ошибки в фотосъёмке Сервейера 1966 года, где применялась черно-белая камера с тремя цветными фильтрами. Было известно, что Луна коричневая, но у Сервейера она оказалась абсолютно серая. И американцы решили, что сделали открытие, а все ошибались. Поэтому при съёмке Луны в своих павильонах они насыпали серый грунт. ( цемент )

https://auto.imgsmail.ru/content/photogalle...5dfa26_orig.jpg
( Ровер на исключительно серой Луне )

Хотя уже в 1969 году наша станция сделала фото Луны в цвете и подтвердила коричневый цвет. Американцы подумали, что СССР блефует и не отреагировали. А в 1970 году станция привезла лунный грунт коричневого цвета. Но американцам метаться было уже поздно. Они походу так и не поняли в чём ошибка. А ошибка была даже не в камере - она чёрно-белая (это уже само по себе фэйл). Ошибка была в выбранных фильтрах. Вместо классических красного, зелёного и синего они поочерёдно фотографировали через красный, зелёный и жёлтый. В то время существовала гипотеза, что это наиболее правильная съёмка, потому что так улавливают свет колбочки в глазу. Но помимо колбочек в глазу есть и другие фоторецепторы, а изображение строится совсем по другому принципу. Поэтому в фототехнике за правило было выбрано цветовое пространство RGB, т.к. оно гораздо правильнее передаёт цвета. Весь косяк у американцев заключался в жёлтом фильтре вместо синего. Он отсёк коричневый цвет, а поскольку сама камера черно-белая, невозможно было это проверить и откалибровать. Американцы всецело поверили полученным в итоге цветам, где коричневый цвет стал абсолютно серым. После этого начались павильонные съёмки лунной эпопеи, где в качестве декораций фигурировал серый лунный грунт. Это было фишкой НАСА. Они всерьёз считали, что правы. Мне кажется даже в 1970 году они всё ещё не верили, что Луна коричневая, считая лунный грунт СССР подделкой. Но потом сами же отсняли её, пересняли и схватились за голову.
http://liganovosti.ru/wp-content/uploads/2...46c391772fa.jpg
Фото Луны с Американской станции

Ведь весь мир уже видел на их цветных фото абсолютно серую Луну! И вот тут встал вопрос - что делать - признаваться, что фотки "испортились", свалить на свойства фотоплёнки (тоже не вариант, потому что она была известна), свалить на фотоаппараты (опять не прокатит), свалить на цветокоррекцию (не получится из-за слишком хорошего качества съёмки), или оставить всё как есть.

https://history.nasa.gov/alsj/a16/AS16-114-18391.jpg
Фото Луны с цветным тестером.

В общем Фон Браун не стал ждать позора и уволился. Вся его команда уволилась ещё раньше. А НАСА взяла и не призналась, засунув голову в песок. Вот с тех пор серый грунт так и остался на лунных снимках НАСА. Со временем они ретушировали фотки, дочерчивали тени (исправляли ошибки, не всегда успешно), убирали лишние объекты, вставляли Землю и звёзды (некачественно), крутили-мутили, но с цветом грунта так ничего сделать и не смогли. Хотя есть несколько поздних снимков, где были попытки сделать лунный грунт коричневым. Видимо работа оказалась настолько масштабной, что её забросили в самом начале пути. Там ещё в результате этого возникла проблема с "привезённым" лунным грунтом. Ведь на цветном видео он у них канонически серый, словно бетон. Все куски абсолютно серые, как завещал Сервейер.

http://fototelegraf.ru/wp-content/uploads/...-21-990x734.jpg
Цветной тестер на Луне № 2

https://www.opentown.org/store/news/111753/...f89cdec398f.jpg

Фото Луны и места высадки всех Аполлонов ( естественно в сером )

В результате этого возникла реальная проблема и весь грунт пришлось потерять. Официальная версия - его украли. Теперь понятно почему? Потому что это позор, который ни в какие ворота не лезет. Позже состоялась передача грунта от СССР. Мы тогда разослали образцы лунного грунта во многие лаборатории мира. А США зажали. Сделали правда исключение - но после исследования это оказалось окаменелой деревяшкой. В итоге у США из лунного грунта осталась только советская щепотка, которую они демонстрируют в колбе. Она коричневого цвета. А тему с серым грунтом с тех пор стараются не вспоминать. Это страшный сон для НАСА!

P.S.
От себя же добавлю.
Что Американцы были на Луне днем ( Лунным днем, точнее утром, чего к стати не скажешь по теням, судя по которым там часов 12 дня! )
Но солнце уже светило, что видно почти на всех фотках.
Ошибка глупых людей заключается в том, что они пытаются определить настоящий цвет Луны днем! ( земным днем )
Но этого нельзя делать, т.к. в этот момент на Луне ночь и наоборот.

Реальный цвет Луны вы можете увидеть только ночью. ( земной )
1) Не срабатывает эффект атмосферы.
2) В этот момент на Луне день.

http://fufel.info/uploads/posts/2014-08/1407712061_3.jpg

( Фото Луны с МКС и как мы видим она не серая и при проходе через атмосферу становится серой )
Оптический обман.
Но НАСА продолжают ее лепить серой, во всех своих мультиках и учебниках.
Будьте бдительны!
Не верьте врунам.

P.P.S. Кто не верит ни мне ни НАСА и сам хочет во всем разобраться, то купите хорошую камеру, с хорошим зумом в любом магазине электроники, или хороший телескоп электронный и вы сами все увидите какого Луна цвета.

https://
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7
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Ага27 июля 2018, 16:08
С Димой на балконе смотреть будем сегодня, пивка возьмем и обнимемся как друзья и плевали мы на вас всех тут сиволапых козлов в коментариях!
1
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Ол27 июля 2018, 16:14
Ночка тёмная и безлюдная . Девка смелая и с ретузами. Как увижу её и бежать сразу я. Не хочу её аонючую (третий акт из оперы ЗАТМЕНИЕ)
1
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Ага27 июля 2018, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
Ночка тёмная и безлюдная . Девка смелая и с ретузами. Как увижу её и бежать сразу я. Не хочу её аонючую (третий акт из оперы ЗАТМЕНИЕ)
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Нaxyй иди баран
1
1
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Горожанин27 июля 2018, 21:18
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
4
0
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Горожанин27 июля 2018, 21:42
Не новость а тупо реклама планетария. И да вы чуть ошиблись со временем. 21:41 сижу на балконе и наблбдаю затмение
1
3
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
На Луне нет серых цветов и оттенков. Все цветные снимки показывают либо коричневый, либо тёмно-коричневый цвет с элементами песочного. Оттенки разные, но только не серые.

http://bolshoyforum.com/wiki/images/7/7e/9653254.jpg
Фото Луны со станции СССР

https://pp.userapi.com/c639629/v639629880/4...SD0o1KZSLMU.jpg
( Лунный грунт привезенный станцией Луна-16 СССР )

https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/12/20/9/...2_371478992.jpg
Фото Луны с Китайской станции.

http://bolshoyforum.com/wiki/images/thumb/...age(11).jpg

Фото Луны и место высадки Аполона 11

А серый грунт на цветных фото возник из-за ошибки в фотосъёмке Сервейера 1966 года, где применялась черно-белая камера с тремя цветными фильтрами. Было известно, что Луна коричневая, но у Сервейера она оказалась абсолютно серая. И американцы решили, что сделали открытие, а все ошибались. Поэтому при съёмке Луны в своих павильонах они насыпали серый грунт. ( цемент )

https://auto.imgsmail.ru/content/photogalle...5dfa26_orig.jpg
( Ровер на исключительно серой Луне )

Хотя уже в 1969 году наша станция сделала фото Луны в цвете и подтвердила коричневый цвет. Американцы подумали, что СССР блефует и не отреагировали. А в 1970 году станция привезла лунный грунт коричневого цвета. Но американцам метаться было уже поздно. Они походу так и не поняли в чём ошибка. А ошибка была даже не в камере - она чёрно-белая (это уже само по себе фэйл). Ошибка была в выбранных фильтрах. Вместо классических красного, зелёного и синего они поочерёдно фотографировали через красный, зелёный и жёлтый. В то время существовала гипотеза, что это наиболее правильная съёмка, потому что так улавливают свет колбочки в глазу. Но помимо колбочек в глазу есть и другие фоторецепторы, а изображение строится совсем по другому принципу. Поэтому в фототехнике за правило было выбрано цветовое пространство RGB, т.к. оно гораздо правильнее передаёт цвета. Весь косяк у американцев заключался в жёлтом фильтре вместо синего. Он отсёк коричневый цвет, а поскольку сама камера черно-белая, невозможно было это проверить и откалибровать. Американцы всецело поверили полученным в итоге цветам, где коричневый цвет стал абсолютно серым. После этого начались павильонные съёмки лунной эпопеи, где в качестве декораций фигурировал серый лунный грунт. Это было фишкой НАСА. Они всерьёз считали, что правы. Мне кажется даже в 1970 году они всё ещё не верили, что Луна коричневая, считая лунный грунт СССР подделкой. Но потом сами же отсняли её, пересняли и схватились за голову.
http://liganovosti.ru/wp-content/uploads/2...46c391772fa.jpg
Фото Луны с Американской станции

Ведь весь мир уже видел на их цветных фото абсолютно серую Луну! И вот тут встал вопрос - что делать - признаваться, что фотки "испортились", свалить на свойства фотоплёнки (тоже не вариант, потому что она была известна), свалить на фотоаппараты (опять не прокатит), свалить на цветокоррекцию (не получится из-за слишком хорошего качества съёмки), или оставить всё как есть.

https://history.nasa.gov/alsj/a16/AS16-114-18391.jpg
Фото Луны с цветным тестером.

В общем Фон Браун не стал ждать позора и уволился. Вся его команда уволилась ещё раньше. А НАСА взяла и не призналась, засунув голову в песок. Вот с тех пор серый грунт так и остался на лунных снимках НАСА. Со временем они ретушировали фотки, дочерчивали тени (исправляли ошибки, не всегда успешно), убирали лишние объекты, вставляли Землю и звёзды (некачественно), крутили-мутили, но с цветом грунта так ничего сделать и не смогли. Хотя есть несколько поздних снимков, где были попытки сделать лунный грунт коричневым. Видимо работа оказалась настолько масштабной, что её забросили в самом начале пути. Там ещё в результате этого возникла проблема с "привезённым" лунным грунтом. Ведь на цветном видео он у них канонически серый, словно бетон. Все куски абсолютно серые, как завещал Сервейер.

http://fototelegraf.ru/wp-content/uploads/...-21-990x734.jpg
Цветной тестер на Луне № 2

https://www.opentown.org/store/news/111753/...f89cdec398f.jpg

Фото Луны и места высадки всех Аполлонов ( естественно в сером )

В результате этого возникла реальная проблема и весь грунт пришлось потерять. Официальная версия - его украли. Теперь понятно почему? Потому что это позор, который ни в какие ворота не лезет. Позже состоялась передача грунта от СССР. Мы тогда разослали образцы лунного грунта во многие лаборатории мира. А США зажали. Сделали правда исключение - но после исследования это оказалось окаменелой деревяшкой. В итоге у США из лунного грунта осталась только советская щепотка, которую они демонстрируют в колбе. Она коричневого цвета. А тему с серым грунтом с тех пор стараются не вспоминать. Это страшный сон для НАСА!

P.S.
От себя же добавлю.
Что Американцы были на Луне днем ( Лунным днем, точнее утром, чего к стати не скажешь по теням, судя по которым там часов 12 дня! )
Но солнце уже светило, что видно почти на всех фотках.
Ошибка глупых людей заключается в том, что они пытаются определить настоящий цвет Луны днем! ( земным днем )
Но этого нельзя делать, т.к. в этот момент на Луне ночь и наоборот.

Реальный цвет Луны вы можете увидеть только ночью. ( земной )
1) Не срабатывает эффект атмосферы.
2) В этот момент на Луне день.

http://fufel.info/uploads/posts/2014-08/1407712061_3.jpg

( Фото Луны с МКС и как мы видим она не серая и при проходе через атмосферу становится серой )
Оптический обман.
Но НАСА продолжают ее лепить серой, во всех своих мультиках и учебниках.
Будьте бдительны!
Не верьте врунам.

P.P.S. Кто не верит ни мне ни НАСА и сам хочет во всем разобраться, то купите хорошую камеру, с хорошим зумом в любом магазине электроники, или хороший телескоп электронный и вы сами все увидите какого Луна цвета.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=APEFLbUHI5g
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не звезди, давно известно что Луна из сыра :-P
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