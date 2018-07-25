Сегодня в Казани можно будет увидеть самое долгое лунное затмение 21 века

Начало полного теневого затмения произойдет 22.30

Сегодня жители Казани смогут наблюдать самое длинное лунное затмение 21 века. Оно начнется в 23:22, а его общая продолжительность составит 103 минуты. Самым удобным местом для просмотра станет планетарий Казанского федерального университета.

Как рассказали в планетарии, начало частной фазы теневого затмения соответствует 21.24 часам, а выход Луны из тени Земли - 01.19. Начало полного теневого затмения произойдет 22.30, а конец полной теневой фазы в 00.13. Максимальная фаза придется на 23.22.

Находясь в созвездии Козерога, Луна на Казанском небе всю ночь будет невысоко над горизонтом. Поэтому для успешного наблюдения затмения важен открытый с южной и юго-восточной стороны горизонт. Затмение будет видно и невооружённым глазом, и с помощью оптики.

Примечательно, что в этот же день произойдёт великое противостояние Марса, он подойдет близко к Земле, на расстояние менее 60 млн. км, такое событие повторяется примерно раз в 15-17 лет. При этом Марс будет иметь максимальный блеск и угловой размер. Но так как Марс будет наблюдаться на небе прямо под затмившейся Луной, малая высота планеты не позволит рассмотреть на ней много деталей.

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