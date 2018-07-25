Наверх
Добрался до «Казань Арены»! Путешественник Цзин Ли решил объехать на коне все города ЧМ
16:16, сегодня18
В Казани установили памятник умершей певице Хании Фархи
17:53, сегодня9
В центре Казани на один день ограничат движение транспорта
17:21, сегодня5
В Казани женщина отсудила 10 тыс рублей за отравление при пожаре на бывшем ЖБИ-3
16:50, сегодня5
13 июля в Казани открылся второй магазин-дискаунтер федеральной сети «Ситилинк»
В Казани 78-летний байкер попал в ДТП
16:21, сегодня14
В Татарстане мужчина получил 19 лет колонии за заказное убийство маникюрши
15:56, сегодня14
СМИ: жители России накопили долгов на 4,4 триллиона рублей
15:29, сегодня8
В Казани девушка заявила о похищении автомобиля, который ранее продала
14:54, сегодня16
Синоптики: в Татарстане ожидается сильная жара и грозы с ливнями
14:32, сегодня4
В Татарстане в 18 районах зафиксировали рост преступности
14:01, сегодня15
«Мультикарта» ВТБ с опцией «Коллекция» получила награду Frank RG
13:47, сегодня2
Сегодня в Казани можно будет увидеть самое долгое лунное затмение 21 века
13:44, сегодня11
В Казани на месяц закроют проезжую часть улицы Малая Красная
13:32, сегодня1
В Татарстане вновь задержали экс-главу Тукаевского района после его освобождения
13:04, сегодня14
Антимонопольщики решили, что в Татарстане слишком много магазинов «Пятерочки»
12:17, сегодня33
«Где асфальт?»: жители казанского поселка Левченко вышли на пикет против плохих дорог
11:47, сегодня20
Госжилфонд РТ намерен отсудить у «Ак Барс Девелопмент» более 7 млрд рублей
11:25, сегодня4
В Татарстане известный драматург погиб, упав в оркестровую яму
10:50, сегодня19
В Казани состоится митинг против пенсионной реформы
10:18, сегодня45
В Казани родители назвали своих детей Лазарь и Рамзес
09:57, сегодня14
Спортсмен из Татарстана хотел продать свой кубок, чтобы вернуться домой с соревнований
09:35, сегодня18
Топ-3 самых онлайн-активных болельщиков фан-зоны в Казани
09:31, сегодня
Подборка казанских "развивашек", в которых вам помогут воспитать ребенка-гения
09:11, сегодня
В Казани на Сибгата Хакима появятся платные парковки
09:06, сегодня16
"Я не ела эчпочмаки год, язык почти забыла". Как живут татары, уехавшие навсегда из Казани
07:00, сегодня86
Сегодня в Казани ожидается +32 градуса
06:18, сегодня
ВТБ: Казань вошла в топ-5 городов по объему трат болельщиков на ЧМ-2018
20:08, 26.07.20186
Завтра в Казани ожидается +32 градуса
17:58, 26.07.20186
В Татарстане задолженность по алиментам превысила 3 млрд рублей
17:41, 26.07.201830
В Татарстане автомобилистам вернут часть денег за перевод машины на газ
17:08, 26.07.201816
Жители Осиново установили «доску позора» с именами депутатов, проголосовавших за МСЗ
16:34, 26.07.201846
В августе татарстанцев ждут два нерабочих праздничных дня
16:04, 26.07.20187
В Казани скончался заслуженный врач Татарстана
15:43, 26.07.201812
СМИ: в России могут закрыть все визовые центры
15:16, 26.07.201814
Девушка, станцевавшая на фоне мечети Кул-Шариф, заявила, что танцует в людных местах
14:40, 26.07.201853
15 главных вопросов про раздельный сбор мусора в Авиастроительном районе Казани
14:13, 26.07.201836
В казанском Кремле не стали комментировать, где проводит свой отпуск Минниханов
13:53, 26.07.201816
ГИБДД вновь проведет в Казани операцию «Тоннель»
12:46, 26.07.201823
В Казани разоблачили финансовую пирамиду: ущерб составил почти 2 млн рублей
12:08, 26.07.201816
В Татарстане предприниматель избил конкурента по бизнесу арматурой
11:44, 26.07.201815
В Татарстане задержали экс-главу исполкома Тюлячинского района
11:11, 26.07.201821
В Казани «Камаз» на полном ходу врезался в Daewoo Nexia: пострадал 6-летний ребенок
10:43, 26.07.201812
В Казани на два дня ограничат движение на десятках улиц: портал ProKazan публикует список
10:19, 26.07.20186
В Зеленодольске парень, угрожая ножом продавщице, похитил продукты из магазина
09:55, 26.07.201821
В Казани открыли проезжую часть улицы Сибгата Хакима
09:28, 26.07.20187
Ак Барс Банк открыл витрину по продаже залогового имущества
09:24, 26.07.20183
В Казани на ремонт Порохового завода потратят 331 млн рублей
08:59, 26.07.201819
Адмиралтейская слобода: как самый оживленный район Казани превратился в "город-призрак"
08:05, 26.07.201847
Сегодня в Казани ожидается +32 градуса
06:19, 26.07.20181
Пенсионеры, которые точно доживут до пенсии: 5 стран, где живут лучше, чем в России
18:10, 25.07.201888
В Набережных Челнах утонул 9-летний ребенок
17:43, 25.07.20186
В Казани на проведение Дня города потратят 10 млн рублей
17:09, 25.07.201823
Завтра в Казани ожидается +32 градуса
16:47, 25.07.20181
В Татарстане женщина ночью вышла во двор и умерла
16:29, 25.07.201822
В Казани девушка станцевала на фоне мечети Кул-Шариф
16:03, 25.07.201894
ВТБ Страхование: самые популярные направления отдыха в 2018: Испания и Италия
15:59, 25.07.2018
В Казани таможенники изъяли поддельный кубок ФИФА-2018
15:27, 25.07.201811
Иллюзионист о распиливании женщин и трюках с помощью Bluetooth
15:04, 25.07.20182
В Тукаевском района Татарстана запретили продажу птицы
14:47, 25.07.20187
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Антимонопольщики решили, что в Татарстане слишком много магазинов «Пятерочки»

Антимонопольщики решили, что в Татарстане слишком много магазинов «Пятерочки»
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

Арбитражный суд Татарстана рассмотрит правомерность превышения присутствия магазина «Пятерочки» на территории Камско-Устьинского района. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

Так, по мнению антимонопольщиков, «Пятерочка» нарушила закон и не имела права открывать магазин в селе Теньки, поскольку доля товарооборота в границах района превысила 25%.

- В 2017 году в селе Теньки появился магазин торговой сети «Пятёрочка», договор на аренду которого заключен 3 марта со сроком на 15 лет. Договор, заключенный сторонами в нарушение ст. 14 закона о торговле, Татарстанское УФАС России считает недействительным, а сделку ничтожной, - говорится в сообщении ведомства.

Татким образом, ведомство просит суд признать сделку недействительной и принять меры.

 

Элина Валеева, 27.07.2018, 12:17
Тэги: Казанцы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин27 июля 2018, 12:23
А что теперь, если в Теньках у Пятерочки дела идут хорошо, пусть и дальше существуют. Не одним же частникам скудный товар продавать. То молоко.кончитмч у них, то хлеб раскупили.
4
45
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 12:23
А мнение жителей кто-нибудь спросил? Может быть, они очень довольны, что у них "Пятерочка" открылась. Что за дурацкие законы у нас ? Ну захочет "Магнит" там открыться - пусть открывается, кто ему мешает. Самое важное - чтобы людям было комфортно и уютно
Лучший комментарий
11
93
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 12:26
Что это за способ такой, когда доли считают? Если, например, у меня в селе есть магазин, и в том же селе есть три магазина конкурентов, то моя доля 25%, а если внезапно один из конкурентов закроется, то моя доля станет 33% и что теперь? Я нарушил законодательство? Что делать, конкуренту денег подкинуть, чтоб не закрывался?
4
38
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
Что это за способ такой, когда доли считают? Если, например, у меня в селе есть магазин, и в том же селе есть три магазина конкурентов, то моя доля 25%, а если внезапно один из конкурентов закроется, то моя доля станет 33% и что теперь? Я нарушил законодательство? Что делать, конкуренту денег подкинуть, чтоб не закрывался?
Развернуть
Это Россия, детка. Закрывайся.
7
18
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 12:50
Обычно сначала Пятёрочка работает, потом она из за низкой выручки съезжает и на этом месте открывается Магнит. Потом Магнит уезжает и открывается Красное Белое и тогда всем магазинам рядом 3,14изда!!! Потому как Алкоголь, приносит львиную долю выручки. Все зависит от менеджеров по развитию, они бегают от одной фирмы в другую. В Магните ЗАО Тандер, бардак и люди убежали в Ритейл Пятёрочку, оттого и раскрутилась сеть. Кроме того, Пятёрочка, удачно провела ребрейдинг год назад и народ пошёл. С открытием сети Лента, магнит и Пятёрочка встали раком, выделили огромные средства на рекламу и прочий маркетинг. В данный момент пик борьбы между гигантами, и скорее всего УФАС проплачен кем то. Но в 5-ке сильный юридический отдел, возможно и отобьются. Скорее всего последние, натравят роспртребнадзор на Магнит, это в их стиле.
5
29
Согласны с автором?
Марат27 июля 2018, 12:59
Наших предпринимателей нужно поддерживать...
8
8
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 13:03
Мой прогноз, сеть Магнит сдуется через пару лет. И вообще исчезнет, если его кто нить не скупит. Уже сейчас зао Тандер трясёт. Каждую неделю вижу его жалкие попытки подняться. Но момент упущен, изначально у них был безобразный отдел кадров, отдел охраны труда и заработной платы. Как итог, низкое качество персонала, серая зарплата, испорченная репутация и на выхлопе слабая работа магазина. В данный момент из магнитов, персонал бежит в Пятёрочку. Про эдельвейсы и пестречинку с Августиной, вообще молчу, на подсосе работают. Арендный отдел в магните слабоват, тоже минус.
7
19
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 13:07
В ответ на комментарий пользователя
Наших предпринимателей нужно поддерживать...
Развернуть
Не согласен. В крупных городах, мелкая розница не нужна. В деревнях да, можно. Но в городе у Ип низкое качество продукции, завышенные цены и как итог дорогие товары. Граммотных предпринимателей мало, в основном барыги с 90-х. Короче мелкая розница, изжила себя как вид.
4
18
Согласны с автором?
Дмитрий27 июля 2018, 13:07
Антимонопольщики из Магнита?
1
8
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 13:19
Да оставьте вы уже в покое эти Пятерочки. Что плохого, если их будет много? В Москве, в Питере они вообще на каждом шагу и ничего не закрывают. Главное действительно чтоб людям было удобно, у нас почему-то об этом в последнюю очередь думают
3
18
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 13:27
Самый яркий пример, бестолковой политики Магнитов. Жара, лето, выходной, матч сборной России, а в магнитах ни одной акции на пиво. Вообще бред!!!' Зато в пятерочке есть. Очки это говорит? Правильно, о слабой работе менеджеров ЗАО Тандер, не смогли выбить акции у дистры.
7
9
Согласны с автором?
Сын алкаша27 июля 2018, 14:04
я в рц тандер работал... пиво и колбасу украсть не смог... видеокамеры везде :((
1
3
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Наших предпринимателей нужно поддерживать...
Развернуть
Мелкий торгаш это не предприниматель а именно торгаш. Чего его поддерживать то. Пусть на стройку идет.
3
8
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
Обычно сначала Пятёрочка работает, потом она из за низкой выручки съезжает и на этом месте открывается Магнит. Потом Магнит уезжает и открывается Красное Белое и тогда всем магазинам рядом 3,14изда!!! Потому как Алкоголь, приносит львиную долю выручки. Все зависит от менеджеров по развитию, они бегают от одной фирмы в другую. В Магните ЗАО Тандер, бардак и люди убежали в Ритейл Пятёрочку, оттого и раскрутилась сеть. Кроме того, Пятёрочка, удачно провела ребрейдинг год назад и народ пошёл. С открытием сети Лента, магнит и Пятёрочка встали раком, выделили огромные средства на рекламу и прочий маркетинг. В данный момент пик борьбы между гигантами, и скорее всего УФАС проплачен кем то. Но в 5-ке сильный юридический отдел, возможно и отобьются. Скорее всего последние, натравят роспртребнадзор на Магнит, это в их стиле.
Развернуть
Что в Магните, что в Пятёрочке, что в Верном частенько акции проходят-цены подешевше, просрочки поменьше, чем в ашане, ленте и пр. Кстати, купили както в ашане вечером картошку типа свежего урожая, а на утро из неё полезли пищевые моли.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:33
Т.ц. сколько угодно,там другие деньги
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
Мой прогноз, сеть Магнит сдуется через пару лет. И вообще исчезнет, если его кто нить не скупит. Уже сейчас зао Тандер трясёт. Каждую неделю вижу его жалкие попытки подняться. Но момент упущен, изначально у них был безобразный отдел кадров, отдел охраны труда и заработной платы. Как итог, низкое качество персонала, серая зарплата, испорченная репутация и на выхлопе слабая работа магазина. В данный момент из магнитов, персонал бежит в Пятёрочку. Про эдельвейсы и пестречинку с Августиной, вообще молчу, на подсосе работают. Арендный отдел в магните слабоват, тоже минус.
Развернуть
Скока тебе заплатила Пятерчка за антирекламу Магнита?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:44
Дебилы, чтоли?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:48
В ТЦ ,,КАРУСЕЛЬ, (. ДЕКАБРИСТОВА / ИБРАГИМОВА ) , вчера продавались замороженные помидоры по 69 р. , каторые дома растеклись . И еще , там же сильно воняло тухлой рыбой , на расстоянии .
3
1
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
Скока тебе заплатила Пятерчка за антирекламу Магнита?
Развернуть
Меня купить, у пятерочки денег не хватит. И тут рекламы нет, просто они не сидят сложа руки, а магнит сгнил. На самом деле, мне лента больше нравиться, политика направлена на покупателей, а на собственные интересы.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 15:10
Вместо "лишних" магазинов "пятерочка" надо срочно открыть филиалы бэхетле
5
3
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 15:33
В ответ на комментарий пользователя
Наших предпринимателей нужно поддерживать...
Развернуть
У ИПшников цены гораздо выше, иногда в 2 и более раз. И нахрена этих зажратых поддерживать?
3
4
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
Вместо "лишних" магазинов "пятерочка" надо срочно открыть филиалы бэхетле
Развернуть
Муслима Хабриевна, залогиньтесь
0
8
Согласны с автором?
ку27 июля 2018, 15:35
там дёшево чем других хитрожопых бехетле конь рядом не стоял
0
3
Согласны с автором?
Горожанинн27 июля 2018, 15:52
Пащему бахэтле не открыть в теньки?
1
4
Согласны с автором?
ага27 июля 2018, 16:14
согласен с властью, пятерка отстойный магаз там даже моих любимых контексов нет часто с ребрышками ультратонкие, а я люблю полноту ощущений
6
1
Согласны с автором?
ага27 июля 2018, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
Мой прогноз, сеть Магнит сдуется через пару лет. И вообще исчезнет, если его кто нить не скупит. Уже сейчас зао Тандер трясёт. Каждую неделю вижу его жалкие попытки подняться. Но момент упущен, изначально у них был безобразный отдел кадров, отдел охраны труда и заработной платы. Как итог, низкое качество персонала, серая зарплата, испорченная репутация и на выхлопе слабая работа магазина. В данный момент из магнитов, персонал бежит в Пятёрочку. Про эдельвейсы и пестречинку с Августиной, вообще молчу, на подсосе работают. Арендный отдел в магните слабоват, тоже минус.
Развернуть
ты че какой умный а срать не просишься? вали нaxyй из комментариев козлина ты всем надоел и я ccaл тебе в рот вaфлeру
3
1
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
согласен с властью, пятерка отстойный магаз там даже моих любимых контексов нет часто с ребрышками ультратонкие, а я люблю полноту ощущений
Развернуть
Там поддельный контекс. Настоящего в Казани уже с того года нет.
1
1
Согласны с автором?
Патамушта Ихтамнету27 июля 2018, 18:31
Частники не могут свой,товар продать дороже.
0
1
Согласны с автором?
Егор27 июля 2018, 20:06
Пятерочка хорошо, ладно. Только объясните мне почему отъезжая на 50+ км от казани цены там резко летят вверх. Я еще понимаю продукты дорогие на ямале , камчатке, везти сложно и дорого. Но какого хрена в часе езды от центра цены на всё подряд +5-10%? пгт алексеевское там только две пятерочки магнитов нет - цены как в бахетле!
1
2
Согласны с автором?
ГФорожанин27 июля 2018, 20:41
Я на Глушко хожу в пятёрочку, хоть и через дорогу. Каждый день чек от 350. Потому, что там есть реальные скидки, а не мнимые как в магните! Хотя хожу и в магниит, если по мелочи брать.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 21:18
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
1
0
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
Я на Глушко хожу в пятёрочку, хоть и через дорогу. Каждый день чек от 350. Потому, что там есть реальные скидки, а не мнимые как в магните! Хотя хожу и в магниит, если по мелочи брать.
Развернуть
На Глушко? Где магнит рядом с пятёрочкой? Я тож рядом живу. Соседи! Есть и в магните и в пятёрке акции, и благо что они рядом-выбираю что подешевше и свежее чтобы.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 22:12
В ответ на комментарий пользователя
согласен с властью, пятерка отстойный магаз там даже моих любимых контексов нет часто с ребрышками ультратонкие, а я люблю полноту ощущений
Развернуть
лом из арматуры себе затолкай
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 122
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru