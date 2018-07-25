Антимонопольщики решили, что в Татарстане слишком много магазинов «Пятерочки»

Арбитражный суд Татарстана рассмотрит правомерность превышения присутствия магазина «Пятерочки» на территории Камско-Устьинского района. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

Так, по мнению антимонопольщиков, «Пятерочка» нарушила закон и не имела права открывать магазин в селе Теньки, поскольку доля товарооборота в границах района превысила 25%.

- В 2017 году в селе Теньки появился магазин торговой сети «Пятёрочка», договор на аренду которого заключен 3 марта со сроком на 15 лет. Договор, заключенный сторонами в нарушение ст. 14 закона о торговле, Татарстанское УФАС России считает недействительным, а сделку ничтожной, - говорится в сообщении ведомства.

Татким образом, ведомство просит суд признать сделку недействительной и принять меры.