«Где асфальт?»: жители казанского поселка Левченко вышли на пикет против плохих дорог

Сегодня утром в казанском поселке Левченко по улице Рахматуллина устроили акцию протеста против плохих дорог. Сообщения появились в соцсетях.

По словам местных жителей, дороги не ремонтировались уже 30 лет. А многочисленные обращения в администрацию результатов не дали.

- Где асфальт?

- Мы против плохих дорог!

- Мы устали минного поля под колесами, - гласят надписи на плакатах.

На фото видно, что люди также сидят в огромной резиновой лодке, которую расположили в луже в одной из ям.