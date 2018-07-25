Госжилфонд РТ намерен отсудить у «Ак Барс Девелопмент» более 7 млрд рублей

Государственный жилищный фонд при президенте РТ подал иск к «Ак Барс Девелопмент». Сумма требований составила более 7 млрд рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Кроме того, Госжилфонд намерен отсудить более 600 млн рублей с ООО «Ак Барс Недвижимость».

Сообщается, что оба иска зарегистрированы 24 июля.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что конкурсный управляющий «Татфондбанка» отсудил у государственного жилищного фонда при президенте РТ 12 земельных участков в Казани.