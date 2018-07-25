В Татарстане известный драматург погиб, упав в оркестровую яму

В Арском районе Татарстана погиб известный драматург Гуфур Каюмов, упав в оркестровую яму. Об этом сообщили в администрации исполкома Арского района.

Трагедия произошла накануне вечером во время репетиции спектакля.

- За кулисами во время репетиции он поставил лестницу и полез в бытовое помещение к декорациям. В какой-то момент он сорвался и упал на 24-миллиметровые трубы, что стояли в углу. Одна из них пробила его тело насквозь, - передает "Татар-информ".

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Похоронят Гафура Каюмова в его родной деревне.

Справка



Гафур Каюмов родился в 1959 году. В 1983 году окончил Казанское театральное училище. Является автором многих пьес таких, как «Наследие», «Индианка», «Раскрой глаза, я здесь» и другие.