«Мы взорвемся, к черту!». В жилом доме в Казани 47 раз утекал газ, но это не важно?

Люди боятся жить в доме с неисправной вентиляцией

В редакцию портала ProKazan.ru обратились жильцы дома по адресу Интернациональная, 9а в Советском районе Казани. Они рассказывают, что из-за неисправной вентиляции боятся находиться дома: в сданном доме нет тяги, а газовая служба выезжала по вызовам утечки газа уже 47 раз.

Дома в ЖК «Рябиновый» сданы застройщиком еще два года назад. Однако в эксплуатацию его приняли лишь 4 августа прошлого года. Уже заселившись в новый дом, жильцы постепенно начали понимать все недостатки. По их словам, новый комплекс «разваливается на глазах»: на чердаке подтеки, зимой весь дом дышит канализацией. Но самое страшное - это регулярная утечка газа при неисправной вентиляции.

- Мы вызывали МЧС, газовиков, которые сказали, что они обязаны отключить нам газ, - рассказала жительница дома Лиана Тимерханова. - А у нас дома на индивидуальном отоплении, как мы будем жить? В итоге они не отключили при условии, что недоработки будут устранены. У нашего дома 47 обращений по утечке газа! На стыках труб щели, а вентиляция работает только при условии, что открыто окно. Скажите, как жить зимой с открытым окном?

Уже год жильцы бегают с заявлениями и требованием устранить недостатки, ведь дом все еще на гарантии. Однако столкнулись с банальной бюрократией.

- По вентиляции обращения были в декабре, где мне ответили, что до 26 марта все будет сделано, - продолжает Лиана Тимерханова. - Дальше апрель, май, обращения в народный контроль, в МЧС. Все мои обращения передают в Жилищную инспекцию, которая просто игнорирует нас. На словах говорят: "Решаем", но ничего не делается. Я писала во все инстанции, сделайте нам нормально систему, мы взорвемся, к черту!

По закону, если в доме произойдет ЧП (кто-то угорит или из-за неисправной вентиляции произойдет взрыв), ответственность будет нести управляющая компания, застройщик или проектировщик. Но доказать это будет проблемно.

- Необходимо обращаться к застройщику с требованием устранить недостатки дома. Нужно провести экспертизу, чтобы понимать характер недостатков. Но если вдруг произойдет несчастный случай, тогда уже дело пойдет в уголовной плоскости - будут устанавливать вину застройщика или управляющей компании, - прокомментировал юрист Ильгиз Валеев.

Добиваясь обязать выполнять хоть какие-то обязательства УК, жильцы зашли на сайте мониторинга. С удивлением они обнаружили, что оплачивают центральное отопление. При этом, дом находится исключительно на индивидуальном отоплении - в каждой квартире установлены отдельные котлы.

- Мало того, что мы оплачиваем вывоз мусора, уборку территории. Уборщица у нас соседка, она просто берет тряпку и моет, потому что жить в сраче невозможно. А я дворник, я поливаю газон, подметаю и убираю окурки. Так у нас еще строчка «центральное отопление». Мы платим за пустоту!

Представители управляющей компании от комментариев отказываются. Телефонные звонки от журналиста остаются без ответа. ProKazan.ru направил запрос администрацию города с вопросами, почему за много месяцев работы, проблема до сих пор не устранена. В пресс-службе мэрии нас направили к руководителю Государственной жилищной инспекции. Несколько раз мы пытались с ним связаться, однако получить комментарий нам так и не удалось.

Что делать?

На самом деле проблема с неисправными вентиляциями в новостройках не редка. Однако мало кто решается идти с такой проблемой в суд. Так юрист Булат Якупов рассказывает пример из своей практики: женщина отсудила у застройщика 800 тысяч рублей за неисправную вентиляцию.

- При приеме квартиры необходимо указать в акте, что при первом осмотре невозможно определить наличие дефектов. Это важно. Если же вы обнаружили дефект в новой квартире, необходимо провести экспертизу. Одна моя клиентка смогла отсудить 800 тысяч. Но она много сил приложила для этого. На судебные тяжбы ушло 5 лет.