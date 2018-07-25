В Казани состоится митинг против пенсионной реформы

Всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста состоится завтра, 28 июля. В Казани согласованный митинг пройдет в сквере им. Тинчурина по улице Татарстан, начало в 10.00. об этом сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев.

- 19 июля Госдума проголосовала за повышение пенсионного возраста в первом чтении. Будем молчать и эти 328 депутатов нажмут на кнопку еще два раза и это станет законом!, - сказал Прокофьев.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повышать пенсионный возраст. По его словам, пенсионный возраст будет повышен поэтапно до 65 лет для мужчин в 2028 году, до 63 лет для женщин в 2034 году. Повышать пенсионный возраст планируем с 2019 года.