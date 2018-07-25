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В Казани состоится митинг против пенсионной реформы

В Казани состоится митинг против пенсионной реформы
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Фото: "Реальное время"

Всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста состоится завтра, 28 июля. В Казани согласованный митинг пройдет в сквере им. Тинчурина по улице Татарстан, начало в 10.00. об этом сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев.

- 19 июля Госдума проголосовала за повышение пенсионного возраста в первом чтении. Будем молчать и эти 328 депутатов нажмут на кнопку еще два раза и это станет законом!, - сказал Прокофьев.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повышать пенсионный возраст. По его словам, пенсионный возраст будет повышен поэтапно до 65 лет для мужчин в 2028 году, до 63 лет для женщин в 2034 году. Повышать пенсионный возраст планируем с 2019 года. 

Люция Кашапова, 27.07.2018, 10:18
Тэги: Казанцы
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Комментарии

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Горожанин27 июля 2018, 10:28
Сейчас уже давно не те коммунисты.
1
18
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Горожанин27 июля 2018, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас уже давно не те коммунисты.
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Коммунисты те же, наследники Ленина и Сталина.
8
9
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 10:44
Что полезного для страны сделали коммунисты за последние двадцать лет? Не митинги для "пошуметь" ,а реально полезного, чего они добились?
16
12
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Горожанин27 июля 2018, 10:46
В ответ на комментарий пользователя
Ну состоится и что, все будет как с мусорным заводом примут и будем работать до 65. Зачем устраивать эту пиар-акцию если уже на верхах все давно решили.
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"Если нельзя протестовать, то можно хотя бы поспорить..." (с) Х/ф "Убить дракона"
0
9
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Горожанин27 июля 2018, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
Что полезного для страны сделали коммунисты за последние двадцать лет? Не митинги для "пошуметь" ,а реально полезного, чего они добились?
Развернуть
Нука а Едро что полезного сделали, не для себя, а для народа?
1
30
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 10:50
В ответ на комментарий пользователя
Ну состоится и что, все будет как с мусорным заводом примут и будем работать до 65. Зачем устраивать эту пиар-акцию если уже на верхах все давно решили.
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Помните проспект Сахарова в декабре 2010? Власть тогда дрогнула, были приняты поправки в изберательное законодательство. Проблема того протеста была в том, что не было предложено конкретных, чётко сформулированных требований.
Сейчас конкретное требование есть - не поднимать пенсионный возраст.
О нас будут вытирать ноги до тех пор, пока мы не покажем, что готовы не только на кухне и в интернете выражать своё недовольство, но и поднять себя с дивана.
Лучший комментарий
1
53
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Горожанин27 июля 2018, 11:03
В ответ на комментарий пользователя
Нука а Едро что полезного сделали, не для себя, а для народа?
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Что вообще политические партии сделали полезного для народа за последние двадцать лет? Зачем они нужны вообще?!
1
20
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 11:06
В ответ на комментарий пользователя
Ну состоится и что, все будет как с мусорным заводом примут и будем работать до 65. Зачем устраивать эту пиар-акцию если уже на верхах все давно решили.
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Если так рассуждать, конечно не будет. И против мсз вышли только жители тех районов, если бы все....
0
24
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Горожанин27 июля 2018, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
Помните проспект Сахарова в декабре 2010? Власть тогда дрогнула, были приняты поправки в изберательное законодательство. Проблема того протеста была в том, что не было предложено конкретных, чётко сформулированных требований.
Сейчас конкретное требование есть - не поднимать пенсионный возраст.
О нас будут вытирать ноги до тех пор, пока мы не покажем, что готовы не только на кухне и в интернете выражать своё недовольство, но и поднять себя с дивана.
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в апреле 2016 г повышение с 20 до 25р проезд.
2 митинга.
У парка горького смешно - человек 50 всего, из них половина - платные активисты, остальные - бабульки. Пришло бы 1000 - зуб даю, проезд не подняли, пришло бы 10000 ( менее 1% из миллионного города) - миникакашки и вся шаимиеско-метшинская шваль улетела бы к чертовой матери.
а если никому ничего не надо или народ просто завидует ворам чиновникам - тут уж ничего не поделаешь.
3
22
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Горожанин27 июля 2018, 11:32
Как всегда выйдут 100 человек. Все не довольны а выходить за них должен кто то другой. Этот народ можно и дальше прогибать и унижать. Так что не жалуйтесь ,мы это заслужили.
2
17
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Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 11:43
Господа, не будте столь категоричными в высказываниях, что никто не придёт. Придут и вы приходите. Многие политические партии против, тысячи собранных подписей. Данный депутат молодец, не боиться возглавить наше стадо. А ведь многие дупутаты, сидят в тихую в Госсовете и только как крысы соглашаются со всем. Оторвите свой зад и приходите!!!!!!!!!!!!!!!!!' Рустик будет смотреть за всем этим, им самим интересно много ли несогласных.
5
26
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 11:45
Прокофьев, жги!)
0
9
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Казанец27 июля 2018, 11:56
Что то я не понимаю народ...7лет назад казанцы заставили вздрогнуть власти так,что они отменили тот закон о рыбалке( я про митинг рыбаков) сколько же народа тогда пришло,особенно мужиков...а сейчас эти мужики,которых власть в данный момент в уй не ставит, как страусы головы в песок засунули и тишина... А ведь эта реформа пенсионная на прямую касается их,( меня тоже, и я пойду)... Мы же не рабы...
0
16
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ТНР27 июля 2018, 12:06
Идти надо. Митинг санкционирован.
Власть уже дрогнула. Даже Путину пришлось успокаивать, типа ему тоже не нравится.
Необходимо закрепить, чтобы власть видела, есть народ. Иначе во втором чтении примут закон. И будем умирать на работе.
1
17
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор27 июля 2018, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
Что то я не понимаю народ...7лет назад казанцы заставили вздрогнуть власти так,что они отменили тот закон о рыбалке( я про митинг рыбаков) сколько же народа тогда пришло,особенно мужиков...а сейчас эти мужики,которых власть в данный момент в уй не ставит, как страусы головы в песок засунули и тишина... А ведь эта реформа пенсионная на прямую касается их,( меня тоже, и я пойду)... Мы же не рабы...
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Рыбаки же это не хипстеры и не тюфяки. Каждый второй рыбак-охотник, имеющий не одну единицу оружия. Умеющий стрелять по живой цели. А это уже опасно. Власть боиться бунта как в Кемерово, тогда не поздоровиться рустикк и ильсурке. А по счет того, что коммунисты ранее, принимали неудобные законы, я скажу следующее. Иногда, чтобы победить более сильного врага, нужно объединиться с меньшим злом.
2
9
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Ж27 июля 2018, 12:19
Сбор подписей за отставку Путина когда начнется ?
0
19
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Горожанин27 июля 2018, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Сбор подписей за отставку Путина когда начнется ?
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Когда ты извинишься перед Гафуром.
5
0
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ага27 июля 2018, 13:32
В ответ на комментарий пользователя
Сбор подписей за отставку Путина когда начнется ?
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Тебе-то какая разница? Ты же, пес смердячий, не своим именем подпишешься!
4
0
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Горожанин27 июля 2018, 13:33
Среднестатистически по всему миру жизнь человека это 90 лет. Максимум примерно 129 пусть до 100 повышают чего уд там...
1
0
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Горожанин27 июля 2018, 13:34
А так действительно жаль людей кто родился в 1954 и чуть ранее. .. Не видать им нечего
0
4
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Горожанин27 июля 2018, 13:42
В Раше никогда не будет нормально цивилизованной пенсии как в других странах мира, ту пенсию которая сейчас есть ее отменят со временем и будет как в Китае. Так что остается только поджать хвост и вкалывать до гроба. Никакие акции не помогут, а те кто делают эти акции стараются поднять за счет народа свой статус. Вы смелые только в коментах а в реале будете выполнять что скажет власть и так будет всегда.
4
6
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Горожанин27 июля 2018, 13:49
В ответ на комментарий пользователя
Коммунисты те же, наследники Ленина и Сталина.
Развернуть
Ошибаешься сейчас они уже не те, они все связаны в одной системе, которая рождает олигархов и коррупционеров
0
9
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Горожанин27 июля 2018, 13:52
Выйдите покричите и разойдетесь вот и все шоу-митинг как уже это все привычно и пресно везде один фейк.
2
6
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Горожанин27 июля 2018, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
Что полезного для страны сделали коммунисты за последние двадцать лет? Не митинги для "пошуметь" ,а реально полезного, чего они добились?
Развернуть
Ничего не добились только полемика в России это было всегда и останется на этом уровне.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
Что вообще политические партии сделали полезного для народа за последние двадцать лет? Зачем они нужны вообще?!
Развернуть
Для этого создали Думу чтоб принимать законы.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:08
Молодежь не пойдет, им ещё рано думать о пенсии, пенсионеры не пойдут, им обещали прибавку 1 тыс.руб. к пенсии.
4
9
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Молодежь не пойдет, им ещё рано думать о пенсии, пенсионеры не пойдут, им обещали прибавку 1 тыс.руб. к пенсии.
Развернуть
Да никто не пойдет люди устали от этой бестолковой пустой полемики ее по ТВ хватает.
2
8
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
Ошибаешься сейчас они уже не те, они все связаны в одной системе, которая рождает олигархов и коррупционеров
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Дак стань ТЕМ коммунистом. Или ждешь когда за тебя кто то полезет на баррикады. Попробовали в 93 году встать на баррикады у Белого дома, Ельцинисты расстреляли из танков. Кто то из нас посмел хоть пикнуть?
5
3
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 15:23
....в верхах уже решили..... что за рабское мировозрение. Все зависит от нас , дружно выйдем на протест - сразу отменят свое решение. Недавно в Армении, Саргсян тоже все решил заранее, но народ дал ему лопатой по заднице..... А ранее в Киргизии, Акай Какаев 15 лет правил и видел безоблачные горизонты своего дальнейшего правления, даже книгу ,,родил,, - ,, 15 лет вместе с народом,, . Да народ был не вместе с ним. Уле ноги успел унести в Москву....
2
4
Согласны с автором?
Горожанка27 июля 2018, 15:35
Безработица в стране. Кто пенсионеров кормить будет? Работы нет. Какая вам ещё пенсия. Вы хотели «свободы» и «независимости». Вы получили эту «свободу» и «независимость». При этом многие оттяпали квартирки от многочисленных родственников. Приватизация. А почему против приватизации митингов не было??? Какая-то однобокая у вас справедливость. За свои бабки порвёте. И пенсию получают и одновременно работают. Либо одно, либо другое.
4
33
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Дак стань ТЕМ коммунистом. Или ждешь когда за тебя кто то полезет на баррикады. Попробовали в 93 году встать на баррикады у Белого дома, Ельцинисты расстреляли из танков. Кто то из нас посмел хоть пикнуть?
Развернуть
Да я не хочу быть не в какой партии это утопие . Жить надо подальше от политики потому что это удел избранных.
2
5
Согласны с автором?
ага27 июля 2018, 16:21
хочу нежности и любви посреди лета и плевал я на все ваши пенсии, надо жить пока молодой и красивый
2
6
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Да я не хочу быть не в какой партии это утопие . Жить надо подальше от политики потому что это удел избранных.
Развернуть
Вон в Европе живут у них нет проблем не Крыма не Сирии не бюджета там каждый занимается собой и это и есть счастье которое у нас в России никогда не будет нами руководит зомбированный ящик.
2
4
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
....в верхах уже решили..... что за рабское мировозрение. Все зависит от нас , дружно выйдем на протест - сразу отменят свое решение. Недавно в Армении, Саргсян тоже все решил заранее, но народ дал ему лопатой по заднице..... А ранее в Киргизии, Акай Какаев 15 лет правил и видел безоблачные горизонты своего дальнейшего правления, даже книгу ,,родил,, - ,, 15 лет вместе с народом,, . Да народ был не вместе с ним. Уле ноги успел унести в Москву....
Развернуть
Какой еще протест это не Армения только в коментах сильные и смелые а в реале живете по принципам рабовладельческого строя.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 17:04
Какой толк от этих митингов, если решение принято наверху ?
3
3
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
А так действительно жаль людей кто родился в 1954 и чуть ранее. .. Не видать им нечего
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Так они уже пенсионеры, их реформа не коснется.
0
2
Согласны с автором?
Горожанка27 июля 2018, 17:37
Оттяпали пенсионеры квартирки от многочисленных родственников под шумок приватизации. Что-то никаких митингов не было. Как же так??? Они же типа за социальную справедливость. А кому квартиры их родственников достались бы? – Ветеранам ВОВ, детям-сиротам, воинам-афганцам. Так кого вы обездолили??? Принять закон незамедлительно. Если пенсионер работает, пенсию не получает.
2
2
Согласны с автором?
Патамушта Ихтамнету27 июля 2018, 18:33
Нас ждет нищита и безработица.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 20:51
Надо митинговать. Даже не то чтобы конкретно из-за пенсионной реформы, которая раз 100 может поменяться. А потому что потеряны берега. Потому что каждый год что-то меняется и не в лучшую сторону. Сегодня промолчишь здесь, завтра получишь что-нибудь еще в спину.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 22:43
Завтра, я думаю, человек 300 может будет, не более. В Казани у населения, ну очень рабское мышление, хотя возможно за ночь, всё поменяется, но это вряд ли. У нас в стране, народ, только в интернете, жаловаться умеет, а как выйти на митинг, на час, так сразу заняты, дела и всё такое.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин27 июля 2018, 22:51
В ответ на комментарий пользователя
Помните проспект Сахарова в декабре 2010? Власть тогда дрогнула, были приняты поправки в изберательное законодательство. Проблема того протеста была в том, что не было предложено конкретных, чётко сформулированных требований.
Сейчас конкретное требование есть - не поднимать пенсионный возраст.
О нас будут вытирать ноги до тех пор, пока мы не покажем, что готовы не только на кухне и в интернете выражать своё недовольство, но и поднять себя с дивана.
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Многим просто наплевать, что чиновники о них вытирают ноги, это уже не изменить, менталитет такой. Народ даже зная, что митинг будет, в очень доступном месте, а не в юдино к примеру, всё равно выберет прогулку, по тому же кольцу, нежели хотя бы, час постоять на митинге.
1
0
Согласны с автором?
Горожанка27 июля 2018, 23:31
В ответ на комментарий пользователя
Коммунисты те же, наследники Ленина и Сталина.
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Коммунисты должны быть не по названию, а по идеологии. КПРФ сидит (засела капитально) в буржуазном парламенте, получает более 300 000 в месяц от буржуазии – так зачем ей с ней бороться? Следовательно, КПРФ является буржуазной партией. Им никто и ничто не мешает выйти из буржуазного парламента, но деньги, деньги… Не вводите никого в заблуждение по поводу коммунистов.
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

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Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
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