В Казань приедет глава МВД России Владимир Колокольцев

В рамках своего визита он планирует проверить готовность подчиненных к чемпионату мира по футболу

Завтра, 29 мая, в Казань приедет министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Ожидается, что глава ведомства встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Кроме того, в рамках своего визита Колокольцев планирует проверить готовность подчиненных к чемпионату мира по футболу.

- Колокольцев посетит места временного базирования сотрудников полиции, которые прибывают в Казань для усиления охраны, - передает «Реальное время» со ссылкой источники.