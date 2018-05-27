В Челнах мать двоих детей упала с 15 этажа

В Набережных Челнах 33-летняя женщина упала с 15-го этажа, пишут «Челнинские известия».

Трагедия произошла в минувшую субботу около 22 часов.

- Труп женщины был обнаружен на козырьке дома, - говорится в сообщении.

Сообщается, что вечером супруги по очереди купали детей.

- Жена в комнате осталась с ребенком. Когда я вышел из ванны, то увидел, что ребенок сидит один, а жены нет, - рассказал муж погибшей.

По его словам, до этого она жаловалась ему на здоровье, а также говорила, что слышит постоянно какие-то голоса.