В Казани задержали двух москвичей, у которых на съемной квартире нашли килограммы экстази

В Казани у двух 18-летних парней из Москвы нашли в съемной квартире по улице Баруди килограммы экстази, синтетики и гашиша, информацию об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

По данным полиции, 19 мая сотрудники ГИБДД на улице Мамадышский тракт остановили Toyota Camry с парнями. В какой-то момент они начали нервничать, в ходе досмотра в салоне нашли 20 грамм синтетических наркотиков.

После этого было принято решение досмотреть их квартиру.

- На съемной квартире задержанных полицейские изъяли наркотические средства. Кроме этого, установлено, что тайник с запрещенными веществами молодые люди также оборудовали и под бампером арендованного автомобиля. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1200 грамм "синтетики" и порядка 1700 грамм гашиша, - сообщили в УВД.

Возбуждено дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", оба подозреваемых были арестованы.