В Татарстане на детской площадке ребенку оторвало палец

В Альметьевске на детской площадке на «Каскаде прудов» девочке оторвало палец. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло накануне.

- Скатываясь с горки, ребенку отрезало палец, - написали очевидцы в соцсетях.

Предварительно, ладошка девочки попала в зазор между металлическими пластинами горки. После данного инцидента глава района Айрат Хайруллин поручил принять экстренные меры.

- Должен быть утренний и вечерний осмотр комплексов, чтобы не допустить травматизма детей, - отметил глава района.