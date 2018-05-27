В Татарстане в отношении сотрудника УФСИН возбудили уголовное дело

В Татарстане в отношении сотрудника УФСИН возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Дело было возбуждено после проверки в Арском межрайонном филиале ФКУ УИИ УФСИН России.

- Старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции не проверял порядок отбытия наказания осужденных к наказанию в виде обязательных работ, не запрашивал табели учета количества отработанного времени. В итоге осужденные повторно совершили преступления, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, с декабря 2017 года по март 2018 года он составлял фиктивные документы, в которых содержались ложные сведения о проверках.

- По требованию прокуратуры в отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность» и ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», - добавили в ведомстве.