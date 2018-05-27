«Тандем» требует снести часть здания «Тимер банка»

Инвестиционно-строительная компания «Тандем» требует снести часть здания на улице Ибрагимова, 58. В этом здании находится центральный офис «Тимер банка». Соответствующий иск в Арбитражный суд РТ подал директор ТЦ Шамиль Зарифов.

Уточняется, что при строительстве по соседству здания кредитной организации с согласия владельца торгового центра была застроена часть парковки. За использование территории банк выплачивал «Тандему» арендную плату. Но как только в банке сменился руководитель, банк перестал платить за аренду.

Таким образом, «Тандем» требует снести не только часть здания, но и заплатить компенсацию в размере 2 млн рублей, пишет «Вечерняя Казань».