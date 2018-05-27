В Казани выпал сильный град

Синоптики объявили штормовое предупреждение

Сегодня в Приволжском районе Казани выпал град, об этом сообщил народный корреспондент портала Рамиль.

- В районе 10:30 на Горках, 10 микрорайоне и в Аметьево выпал град. Град средних размеров начался неожиданно вместе с проливным дождем и длился около 5 минут. Люди находившиеся на улице и не ожидавшие выпадения града начали спешно искать укрытия. Сам град пролежал недолго и уже через 10 минут от него на земле не осталось и следа, он попросту растаял, - рассказал Рамиль.

При этом Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о заморозках - ночью 29 мая на местами на почве ожидаются заморозки до -1 градуса. Также ночью и днем 29 мая местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15-17 м/с.